El Conde Binface (Cara Tacho de Basura), el autoproclamado guerrero espacial intergaláctico, recibió casi 10,000 votos y quedó segundo en las elecciones para elegir al diputado de la circunscripción inglesa de Clacton, en Inglaterra.

El candidato (interpretado por el comediante y guionista británico Jon Harvey), que viste una capa gris y cubre su rostro con casco con forma de tacho de basura, fue el principal rival del líder de Reform UK, Nigel Farage, quien ganó con 22,000 votos.

¿Quién es el personaje?

El hombre debajo del bote de basura es el humorista Jon Harvey, graduado de la Universidad de Oxford que se ha especializado en sátira, escribiendo guiones para los programas de comedia de la BBC como The Thick of It (En plena acción) y Have I Got News For You (Tengo noticias para ti).

La primera vez que se puso un tacho de basura en la cabeza fue para presentarse a las elecciones generales de 2017, cuando desafió a la entonces primera ministra, la conservadora Theresa May, en su circunscripción de Maidenhead, aunque por aquel entonces era conocido como Lord Buckethead, un personaje inspirado en una parodia de Star Wars.

Medios

Durante las últimas semanas, el peculiar candidato acaparó titulares en los medios locales e internacionales gracias a propuestas disparatadas como “nacionalizar” a la cantante Adele, reducir el precio de los helados o pedir a la familia real que abandonara el Palacio de Buckingham.

Sin embargo, también planteó asuntos más serios, como lograr que los trenes “funcionen de verdad”, pasar más tiempo en Clacton que en Washington (Estados Unidos) e impedir que los diputados que renuncian a mitad de su mandato puedan presentarse en la elección especial convocada a raíz de su dimisión. Estas dos últimas propuestas eran una clara alusión a Farage.