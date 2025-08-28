Incluir mascotas en el servicio diario puede fidelizar y atraer nuevos clientes, además de representar una oportunidad para que los taxistas ganen un pago extra. Estar preparados para transportar animales con respeto y seguridad mejora la experiencia del pasajero y amplía el mercado.

PREPARACIÓN. El conductor debe asegurarse de tener accesorios básicos como mantas o protectores para los asientos, para mantener el vehículo limpio y cómodo durante el viaje con mascotas.

SEGURIDAD. La mascota debe viajar segura, ya sea con arneses especiales, transportadoras o cinturones diseñados para animales, para evitar distracciones o accidentes.

HIGIENE. Mantener el vehículo limpio y desinfectado después de cada viaje con mascota ayuda a ofrecer un servicio profesional y evita olores o alergias.

COMUNICACIÓN. Escuchar y entender las necesidades del cliente con mascota contribuye a brindar un servicio más personalizado y generar confianza durante el traslado.

ESPACIO. El conductor debe adaptar el espacio del vehículo para que la mascota esté cómoda, evitando lugares estrechos o incómodos que puedan generarle estrés .

FLEXIBILIDAD. Mostrar disposición para aceptar viajes con mascotas, incluso en trayectos cortos o en horarios poco comunes, puede marcar la diferencia para muchos clientes.

RESPETO. Tratar a las mascotas con paciencia y respeto, sin forzar contacto ni causarles miedo, crea una experiencia positiva para el animal y su dueño.

NORMATIVAS. Conocer y cumplir las regulaciones locales sobre transporte de animales garantiza un servicio seguro y legal, evitando multas o problemas legales.

PROFESIONALISMO. Ofrecer un servicio pet friendly con actitud profesional y amable contribuye a la buena reputación y puede traducirse en más recomendaciones y mejores ingresos.

Informar al cliente sobre las políticas para transportar mascotas evita malentendidos y garantiza un servicio claro y transparente.

TE PUEDE INTERESAR: