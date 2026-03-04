El racionamiento de gas natural, ordenado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tras la deflagración en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y que durará hasta el sábado 14 de marzo, viene causando molestia y preocupación entre los conductores de taxis, vehículos particulares, y de otras unidades, debido a que los grifos de Lima y el Callao tienen prohibido abastecerlos.

“Si no puedo acceder a GNV (Gas Natural Vehicular), no podré salir a trabajar en los siguientes días porque no me conviene. No consideran que uno tiene que mantener a su familia y con gasolina solo vemos pérdidas”, dijo un taxista chorrillano consultado por OJO, quien estuvo recorriendo numerosos grifos en la zona sur en busca de este combustible.

Al igual que él, muchos de sus colegas tomaron la misma medida para hallar este recurso e, incluso, algunos se plantaron en estaciones de servicios, como ocurrió en Petroperú de Chorrillos. Sin embargo, estaba escaso pues, por la emergencia, el sector solo priorizó el abastecimiento para usuarios residenciales y comerciales, así como de transporte público masivo cuyo motor funcione únicamente con GNV.

AFECTADOS. “¿Cómo es posible que nos quiten la posibilidad de abastecer (nuestros vehículos) sabiendo que tenemos que comer? La gasolina ha subido de 15 a 20 soles. Yo abastecía con 22 soles de GNV y eso me rendía dos días de trabajo. Ahora, el usuario no va a querer pagar como tiene que ser en el mercado”, señaló otro taxista en RPP.

El representante de la Coordinadora de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, estimó que un 20 % de taxistas solo pueden operar sus autos con GNV, mientras que el resto tiene unidades que funcionan también con gasolina, pero la inversión es mucho mayor.

Según Alberto Morisaki, gerente de estudios económicos y estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el gas natural es 70 % más barato que la gasolina y 55 % más económico que el gas licuado de petróleo (GLP), por lo que habrá una seria afectación a los bolsillos de los conductores cuyos vehículos utilizan este combustible.

Así, explicó, que un taxista puede pasar de gastar 650 soles a 2100 soles al mes si en vez de GNV usa gasolina, y trabaja 10 horas al día. “El impacto es importante”, dijo, tras detallar que impactaría en su economía familiar.

OJO AL DATO. Tampoco se despacha GNV a combis, minivans, mototaxis y vehículos de carga pesada, según estableció el Minem.

336 mil vehículos livianos utilizan gas natural vehicular (GNV) en el país, según la AAP.