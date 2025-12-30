Gracias a la Inteligencia Artificial, la cantante y actriz mexicana Thalía la rompe en redes sociales con un video en que aparece junto a sus más icónicos personajes de las telenovelas que hasta hoy se ven en todo el mundo.

En una foto para la posteridad aparecen Thalía y detrás, de izquierda a derecha, ella en los papeles de María la del Barrio (en la telenovela María la del Barrio), Beatriz Villanueva (Quinceañera), Rosalinda (Rosalinda) y Marimar (Marimar).

Video

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista aparece caminando por un set rodeada de las protagonistas que definieron distintas etapas de su vida artística. Todo ocurre mientras suena “Forever Young”, el icónico tema del grupo Alphaville, una elección que refuerza el tono nostálgico y atemporal del homenaje.

Puro abrazo

En el audiovisual, Thalía “abraza” a sus personajes a quienes cariñosamente llama sus “niñas preciosas” y les agradece por haber conectado con millones de personas a lo largo de los años.

“Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo a generaciones enteras, sin fronteras y sin idiomas”, escribió en la publicación que rápidamente se viralizó y generó reacciones de fanáticos de distintos países.