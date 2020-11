Un desafortunado escenario se produjo en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Trece miembros de una familia se contagió del coronavirus o Covid-19 luego de celebrarle el cumpleaños número 99 al abuela.

Pese a las medidas de contingencia, los familiares del anciano viajaron a la ciudad para festejarle a Ralph Goldsticker, sin imaginar que 13 personas se podrían contagiar en plena pandemia.

Tras lo sucedido, desde el hombre de 99 años de edad, hasta el nieto de 3 añitos dieron positivo al coronavirus o Covid-19. Ahora todos luchan con la enfermedad y se vienen recuperando en sus casas, pues ninguna se ha agravado a causa del virus.

“Así que somos un total de 13. Teníamos mucha conciencia, pensamos de antemano. Todos estábamos puestos en cuarentena antes de tiempo. Mi hermano y mi cuñada en San Francisco se hicieron la prueba antes de subirse a un avión”, expresó un familiar llamado Larry Goldsticker a Fox News.

Larry agregó que desconocen cómo se infectaron, pues todos estaba aparentemente sanos y por eso cree que uno o más de ellos se infectaron durante el viaje.

“La mitad de nosotros nos alojamos en un hotel, luego estuvimos en la casa de mi hermano que vive en St. Louis o en la casa de mi padre. La única vez que nos fuimos, salimos el sábado por la noche. Teníamos una habitación privada”.

El hombre contó que terminó infectando a su propia esposa, quien no viajó para visitar al abuelo. También infectó a sus tres hijos. “Por doloroso y difícil que sea, no vale la pena correr el riesgo… Pensamos que estábamos siendo inteligentes y no lo estábamos consiguiendo al 100%. Tuvimos mucha suerte”, finalizó.

