Un joven argentino que salió de su país con fines turístico fue sorprendido por la pandemia del coronavirus cuando llegaba a Perú. Su historia sería la de muchos turistas que quedaron varados en nuestro país, si no fuera porque se rehúsa a volver a Argentina sin sus mascotas, Chamo y Nilo.

“Vendí mi tabla de surf y compré una bici”, comentó a Cuarto Poder, y dijo estar dispuesto a volver en bicicleta a su país si no le permiten tomar un avión con sus perritos. Michael Graef recogió a ambos cuando viajaba por Colombia y Ecuador, respectivamente.

El consulado argentino le ofreció la posibilidad de regresar en un vuelo humanitario, pero sin los animales. Él se negó.

“Son un sustento emocional para mí y ángeles que te cuidan, yo no los puedo dejar. Me iría caminando a Argentina, no los dejaría”.

“Seguiré esperando una respuesta del vuelo a Argentina con mis dos mascotas. Ellos han pasado hambre y no me han abandonado".

En el desierto de la costa peruana, Michael y sus dos amigos pasaron las situaciones más difíciles que se pudieron imaginar. Soportaron hambre y calor a tal punto que el argentino estuvo a punto de cazar a un zorro.

Actualmente, Michael, Chamo y Nilo sobreviven de las donaciones de los vecinos del parque Habich del distrito de Jesús María.

