Sebastian Antonelli es un joven argentino que relató, a través de su cuenta de Twitter, cómo fue que le devolvió a una persona desconocida el dinero que había recibido por error. Su historia de honestidad recibió aplausos y se volvió viral en la mencionada red social.

“Un desconocido me transfirió 30 lucas (un poco más de 324 dólares estadounidenses) por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelotudo”, escribió el hombre de La Plata.

Según contó, recibió un mensaje en el que un desconocido le decía que había dado su número de cuenta por error al realizar una transferencia. “Hola, Sebastián, necesito comunicarme con vos. Pásame un teléfono. Hice una transacción, copié tu CBU sin querer y recibiste fondos ($30.000) que te enviaron por error. Fijate si me lo podés mandar a mi CBU”, se puede leer en la captura de pantalla que publicó.

Entonces, el joven creyó que se trataba de una estafa. “Yo tenía miedo de que fuera una estafa. Muchos me comentaban que hay un cuento del tío que te sacan un préstamo a tu nombre y te mandan a tu cuenta, vos los transferís y te quedás con la deuda”, explicó en conversación con el medio local La Nación.

Poco después, logró ponerse en contacto con el afectado y descubrió que era un padre de familia que se había equivocado a la hora de realizar una operación con criptomonedas. Una vez que se dio cuenta que efectivamente el dinero estaba en su cuenta, y que no parecía ser una estafa, no dudó en entregarle el dinero.

“Nunca dudé en devolverlo”, dijo el argentino. “Al primer momento decís: ‘Wow, me cayó algo de arriba’, pero después lo pensás dos segundos y decís: tal vez lo necesitan para algo importante, no le puedo hacer esto”, señaló en conversación con el medio Clarín.

Sebastian contó lo ocurrido vía Twitter temiendo que lo juzgaran por su honradez, pero obtuvo una gran recepción por parte de los internautas que lo felicitaron. “Sos un sobreviviente de la Argentina honesta, trabajadora y con los valores que nos inculcaron nuestros viejos y abuelos”, le dijo un internauta. “No lo ayudaste solo a él. Tu acto suma a que vivamos en un mundo mejor. Muchas gracias. Sacaste la plata de tu cuenta bancaria, pero la metiste en tu cuenta del alma”, dijo otro sobre el joven cuyo acto tuvo rebote en distintos medios de comunicación.