Cada día se conocen más casos de la denominada “vacuna vacía” (jeringa sin contenido), donde la enfermera que coloca la inyección simula que aplica la vacuna contra la Covid-19.

Esta vez, este indignante hecho ocurrió en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, en Colombia.

Fue la ciudadana colombiana, identificada como Claudia Zárate, quien denunció que a su padre, el señor Mauricio Zárate Ariza, de 77 años, le pusieron la vacuna contra el Covid-19 sin la dosis.

Todo quedó al descubierto cuando con el video que grabó en el centro de salud.

Según recogió el diario EL TIEMPO de Colombia, la joven llevó a su padre al centro de vacunación donde firmó el formulario de consentimiento.

“Al momento de que lo van vacunar hago el video y me doy cuenta que no tenía líquido la vacuna. Le hice la observación a la enfermera y ella comenta: ‘disculpa, fue un error’”, relató la mujer.

La indignada joven señaló que el personal de salud no le dio importancia a este “error”, del cual cayó en cuenta solo porque estaba grabando.

Tras quejarse, la denunciante sostuvo que la enfermera le aplicó una segunda inyección a su padre.

“No puede seguir pasando ese tipo de ‘errores’ como ellos le llaman. No nos informaron qué dosis ni qué tipo de vacuna le aplicaban. No la prepararon delante de uno, no hicieron la presentación como otros protocolos”, manifestó Zárate.

La mujer invitó a la ciudadanía tener cuidado cuando le vayan a aplicar la vacuna a sus familiares, mientras que conminó al personal de salud encargado a ser más precavidos en las jornadas de vacunación.

Después de revisar el caso, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, emitió un comunicado en el que explicó lo sucedido.

“De acuerdo con los profesionales de la salud presentes en el punto, se indica un error humano al primer momento de la vacunación. La vacunadora informó lo ocurrido al familiar e inmediatamente se procede a la aplicación del biológico al paciente, garantizando la cobertura. Se trata de una aplicación inicial fallida que se enmarca en un incidente en salud y una segunda aplicación efectiva y segura cumpliendo el inicio de esquema de vacunación para Covid-19″.

