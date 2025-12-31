Tras un minuto de silencio guardado por los asistentes una hora antes del cambio de año, al recordar el reciente asesinato de 15 personas en un evento judío en la ciudad, Sydney, en Australia, comenzó el 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales bajo gran presencia policial.

En Sydney se iluminó el cielo con 40,000 efectos pirotécnicos, a lo largo de 7 kilómetros a través de edificios y barcazas en su puerto, incluido el emblemático Puente del Puerto y la Ópera de la ciudad.

El nuevo año se celebró primero en el mundo en los países de Oceanía.

Silencio

Los organizadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del ataque a las 23.00 horas, con el Puente del Puerto iluminado de blanco y una menorá (un símbolo utilizado desde hace mucho tiempo para simbolizar el judaísmo) proyectada sobre sus pilones.

“Después de un final de año trágico para nuestra ciudad, esperamos que la Nochevieja brinde una oportunidad para unirnos y mirar con esperanza hacia un 2026 pacífico y feliz”, dijo la alcaldesa de Sídney, Clover Moore, antes del evento.

Otros países

En tanto, Nueva Zelanda dio la bienvenida al nuevo año con espectáculos de fuegos artificiales en ciudades como Auckland y Wellington, además de conciertos y festivales en espacios públicos. En las islas Chatham, la celebración se adelantó incluso al resto del país, convirtiéndolas en uno de los primeros territorios en iniciar el nuevo año.

Asimismo, las naciones polinesias de Samoa y Tonga, ubicadas en el huso horario UTC+13, recibieron el Año Nuevo con celebraciones marcadas por la identidad cultural. En Samoa, las familias se reunieron para compartir cenas especiales, danzas tradicionales y ceremonias religiosas, mientras que en Tonga la música, los cantos y las reuniones con amigos y vecinos marcaron el inicio del nuevo año, combinando tradiciones ancestrales con festejos modernos.