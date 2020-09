Un aventurero en Australia compartió un video viral donde se le veía hacer algo imposible: ahuyentar a un cocodrilo de agua salada de 4 metros de largo llamado “Bonecruncher” (Rompehuesos en español) mientras removía unos troncos de un arroyo. Matt Wright es conocido por conducir el programa “Outback Wrangler” por National Geographic y dejó perplejo a más de uno con su encuentro cercano con el reptil.

“Queríamos quitar unos troncos del agua, esforzándonos bastante por hacerlo, cuando nos visitó un amiguito”, explica Wright en el video publicado originalmente en Instagram y que acumula más de 2 millones de reproducciones tras ser replicado en Twitter. En las imágenes se ve al cocodrilo seguir al presentador mientras se abría paso por el pantanoso lugar.

“¡Aléjate!”, dijo en voz alta el cazador profesional de cocodrilos a su amigo Tommy, quien lo ayudaba a despejar el camino con un sistema de poleas mientras ‘Bonecruncher’ nadaba detrás de ellos. “¡No fastidies! ¡Intentamos trabajar aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vete!”, agregó el conductor al agarrar del hocico al reptil y alejándolo a empujones nuevamente debajo de las turbias aguas.

Sin embargo, lo que no todos saben es que tanto Matt Wright como el enorme espécimen se conocen bien de años por su trabajo en los ríos infestados de cocodrilos del norte de Australia. En declaraciones al diario británico The Guardian, el aventurero describió a ‘Bonecruncher’ como una criatura “vulnerable” tras perder un ojo y parte de su mandíbula pero no por eso deja de ser de una de las especies de cocodrilos más agresivas del mundo.

Por ese motivo, Wright urgió a sus seguidores a no seguir su ejemplo visto en el video viral y mantenerse alejado de los cocodrilos de agua salada por su seguridad. “Gente, entiendan que este no es un comportamiento normal de estos animales. He trabajado con cocodrilos por más de 20 años y con ‘Bonecruncher’ los últimos 7. Esta es la primera vez que lo he visto comportarse así”, añadió para desanimar a cualquier de hacer lo mismo que él.

