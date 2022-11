En México, una joven quiso hacerle la broma de su vida a su papá cuando le hizo creer que ocurrió una explosión en su casa, pero cuando el señor se alertó al enterarse de esto, no mostró preocupación por la salud de su hija, sino por la del gato, por lo que hecho no tardó para hacerse viral en redes sociales como TikTok.

“¿Qué le pasó al gato?”

El metraje fue compartido por Stephany Leal (@leal_stephany) quien por medio de WhatsApp envió un video a su padre para mostrarle una supuesta explosión que ocurrió al conectar el enchufe de un artefacto al tomacorriente. Muy cerca se encontraba el gatito de la casa justo en el preciso momento cuando todo salió mal.

“Oye, papá, estoy tratando de conectar esto y como que...”, en ese vemos que todo se incendia: “¡ay, el gato!”, grita la tiktoker, tras lo cual vemos un mensaje de voz del papá muy preocupado, pero por el minino: “Stephany, no me contestas ¿Qué le pasó al gato? Muérete tú...”.

Mira aquí el video viral

Pero, el señor insiste con mayor intensidad: “¿Qué le paso al gato? estoy viendo algo, un corto... Stephany, no seas babosa ¿Qué estás haciendo?”, gesto que hizo morir de la risa a más de 9,4 millones de personas que vieron el video en TikTok.

“Se supo cuál de los dos es el favorito”

De inmediato, los miles de comentarios hilarantes no se hicieron esperar: “¿qué prefiere? ¿Qué se muera la hija?”, “¿qué le pasó al gato?”, “¿vieron lo que le mandó el papá antes de que ella envíe el video?”, “mi papá me envió la misma foto que te mandó el tuyo”, “prioridades”, “ahí se supo cuál de ustedes dos es el favorito”, “no me burlo del señor porque así actuaría yo”.