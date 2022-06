En Instagram se ha convertido en tendencia de esta red social el video de una rata que coge un pedazo de pizza en el interior del metro de Nueva York, Estados Unidos, para compartirlo con su familia que está reunida esperando por el manjar, conmoviendo y arrancando comentarios hilarantes de los usuarios.

Desesperados por pizza

El metraje fue publicado el pasado 20 de junio donde vemos a un roedor llevando una rebanada de pizza a otras que, desesperadas, comienzan a probar un bocado para luego desaparecer entre las instalaciones del metro.

El video, inicialmente, fue compartido desde la cuenta de Louyi Ferrin quien declaró a The New York Post: “Siempre estoy buscando ese video de Nueva York. Resultó ser una de esas noches”.

Sin embargo, la cinta explotaría cuando fue publicada en Instagram por la cuenta Subway Creatures el 29 de junio, sumando hasta el momento más de 48 mil “me gusta” y superando el 1 millón de reproducciones en tan solo unas pocas horas.

Un live-action de ‘Ratatouille’

De acuerdo a lo revelado por Ferrin, los roedores habrían encontrado el pedazo de pizza de las sobras de los asistentes a una fiesta en East Village quienes buscaban recuperar la sobriedad tras la juerga: “Alguien tiró una parte de su rebanada al suelo y, supongo, que una de las ratas se la llevó”.

En la caja de comentarios, los usuarios no dejaron pasar la ocasión para bromear sobre este particular hecho: “Esta película live-action de ‘Ratatouille’ se ve genial”, “cuando estás de camino a casa con comida para llevar y los niños no pueden esperar”, “Remy y su clan”.

‘Pizza Rat’

De hecho, no pocos usuarios compararon a estos roedores con el popular “Pizza Rat”, que no es otra cosa que el video de una rata que se hizo viral al ser mostrada llevándose una rebanada de pizza y que, con el paso de los años, se hizo un meme en Nueva York, al punto que hoy forma parte de la cultura popular de la afamada ciudad norteamericana.