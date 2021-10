El mejor profeta del futuro es el pasado. Esta frase atribuida al poeta británico Lord Byron resume a la perfección el caso de una joven identificada en TikTok con el usuario de Ally, quien en un video viral que despertó la curiosidad de los internautas en más de una red social contó cómo fue que decidió ponerle punto final a su relación sentimental con su ahora exnovio tras pasar la Navidad junto a los padres de este último.

Según informó el diario británico The Sun, todo ocurrió durante la segunda vez que la protagonista del video viral de TikTok pasaba fiestas junto a la familia de su entonces pareja. Ally, de 28 años, creyó que sería una velada tranquila y de buen ambiente, pero quedó aterrada cuando conoció las atrocidades que su pareja cometió cuando era más joven.

“En la cena de Navidad, sus padres empezaron a hablar sobre cómo solía matar gatos cuando era niño y cómo no podían tener gatitos. Tenían que conseguir un gato mayor porque los mataría”, inicia diciendo, en un video de TikTok en el que da detalles de lo sucedido. “Y luego, esta es la parte divertida. Descubrí que lo habían arrestado por intento de asesinato cuando tenía 15 años”.

“Estamos saliendo a los 28, esto es 14 años después, y de repente todo tiene sentido y todas estas extrañas sospechas que tenía, boom. Salí dos meses después y no me arrepiento de nada”, agregó Ally en TikTok.

Tras el revuelo causado por su relato, los internautas le preguntaron como fue que conoció al sujeto. Ella dio a conocer que el primer contacto que tuvo fue cuando él trabajaba como barman. “Fue una de las primeras personas que fue realmente amable conmigo y, a pesar de que no parecía muy acomodado, era muy delgado y no comía mucho, me gustó”, dijo.

“No vi nada extraño en él y todos me animaban a que pasemos rato. Nadie tenía cosas malas que decir sobre él en ese momento”, continuó.

Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Era normal que su ex pareja no tuviera dinero y usualmente le pedía que lo ayudara. “Necesito dinero en este momento. Cobré este cheque dos veces y saben que lo hice y que me quedé sin dinero”, reveló. “Durante este tiempo, su auto también se averió y necesitaba una grúa y yo solo estuve fuera por cuatro días, pero le envié dinero y pagué todo mientras trataba de comprar comida y cosas mientras estaba en la carretera”.

Asimismo, dijo que él nunca ayudaba estando en casa y que se quedaba despierto toda la noche jugando videjouegos; sin embargo, lo más inquietante vino cuando le preguntó que haría “si algún día terminaran”. “Tomaré todo lo que tienes y lo tiraré desde el balcón del tercer piso, tomaré tu auto y lo estrellaré y te dejaré herida”, dijo en ese entonces el sujeto.

Afortunadamente, sus padres le advirtieron sobre su hijo y la pareja ya no está junta.

Si bien la cuenta de TikTok donde se publicó originalmente fue eliminada, el video viral de la insólita confesión fue replicado en YouTube y más de una red social. Aquí lo mostramos a continuación:

