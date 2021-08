Usuarios de Facebook están impresionados al ver un video viral donde se muestra a un niño jugando una partida de Free Fire mientras duerme. Los asustados familiares y cibernautas están divididos tras analizar las imágenes, donde no pocos aseguran que el menor podría estar poseído.

Las imágenes muestran al pequeño con la mirada perdida, sentado en el piso, pero con las manos simulando usar el celular, moviendo los dedos en aparente simulación de juego, mientras se escucha el llamado de sus familiares, los cuales le tocan el rostro sin recibir ninguna respuesta a cambio.

A la madre del menor (que, aparentemente, son de Guatemala), se le escucha decir en la grabación: “Daniel, mi amor, mi vida ¿Para qué juegas eso? Eso es malo, mi amor. Mírame, mi vida”.

El video viral fue publicado por la cuenta de Facebook de Megavisión y ha sido compartido más de 130 mil veces, el cual tiene una descripción que dividió a la audiencia en la mencionada red social: “Madre se desespera al ver a su hijo despertar en las horas de la madrugada jugando Free Fire, como si estuviera poseído por un espíritu maligno”.

Para muchos usuarios, el caso de este niño los ha llevado a afirmar que Free Fire posee “elementos diabólicos”, llegando a recomendar, inclusive, sesiones de exorcismo.

Otras personas aseguran que se podría tratar de un caso de sonambulismo, aseverando que esto explicaría la manera extraña de actuar del menor, el mismo que se presenta en personas que padecen malestares o estrés.

Algunos aseguran que el niño está poseído, que sufre de insomnio y otros culpan a los padres por permitirle jugar videojuegos.

Sin embargo, otros son más críticos y echan la culpa a los padres ¿Por qué? Por permitir a su hijo pasar horas conectado a los videojuegos a tan corta edad, lo que habría generado dependencia a este tipo de entretenimiento, más aún con Free Fire, videojuego que está catalogado para personas mayores a los 17 años.

A pesar que este fenómeno no es nuevo en menores de edad, sí es cierto que el mismo se ha intensificado con la llegada de la pandemia del coronavirus, la cual ha hecho que los menores de edad no asistan a clases presenciales, permaneciendo mucho más tiempo conectadas a los smartphones, computadores, consolas de videojuegos lo cual, en no pocos casos, está afectando su salud como su desempeño escolar.

