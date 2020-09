Un insólito hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de una empresa en Colombia. Un hombre fue visto hablando solo, pero al ser consultado sobre qué hacía, dijo que estaba dialogando con su compañero de trabajo.

En las imágenes que se han viralizado, se puede apreciar a Freddy Matute, sosteniendo una amena plática con Joaquín, a quien le decían ‘Chavo’ y que había fallecido hace algunos días antes, aunque él no sabía.

Noticias Canal 1, confirmó que cuando Freddy sostuvo la plática con Joaquín, él no sabía que su compañero ya había muerto. Incluso narró cómo había sucedido esta situación.

"Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara'', comentó Freddy.

Agregó que cuando le llamaron la atención, Freddy Matute les dio esta explicación, dejando sorprendidos a sus demás compañeros.

#Escalofriante Freddy Matute asegura que su amigo "Chavo" llegó a saludarlo mientras se encontraba de turno. Sin embargo, recibió un llamado de sus compañeros, quienes le reclamaron por estar hablando solo y le informaron que su amigo había fallecido dos días atrás. pic.twitter.com/rqgbCWoPlg — ATN Televisión (@atntelevision) September 8, 2020





