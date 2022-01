Esto sucedió en Toluca, México, donde un paciente logró burlar a todo el personal médico y a los guardias del hospital y logró escapar de la cuarentena a la que estaba siendo sometido, debido a que está infectado de Covid-19.

El hombre de 55 años de edad, logró escapar del hospital, vistiendo solo una bata verde y cruzando por el área de urgencias, ante transeúntes y conductores sorprendidos por lo que veían.

Personal del hospital y algunos policías perseguían al paciente, quien entre gritos, expresó lo siguiente: “Ya me quiero ir, no quiero estar aquí, no te metas, voy a tomar un taxi, me voy a mi casa, vivo en Pilares”.

El hombre logró detener un taxi, pero el personal del hospital logró convencerlo para que vuelva y termine su tratamiento. El paciente escapista fue dado de alta el miércoles 26 de enero.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Habacilar: Reencuentro entre Roger y La Momia