Inspirada en la serie de anime japonesa “Umamusume: pretty derby”, el hipódromo de Monterrico celebró el primer evento en Latinoamérica de carreras de las “umamusume” (“chicas caballo”), con alrededor de 400 participantes y cerca de 5000 espectadores que llenaron el coloso del Jockey Club de Lima para presenciar esta singular competición.

El disfraz de “meido” (sirvienta japonesa), con pelucas de colores estridentes, acompañados de orejas y cola de caballo, fue la estética más recurrente entre estas “umamusume” de estética muy “kawaii” (tierna).

Ganadoras

La agencia de noticias EFE indicó que entre las ganadoras de estas carreras estaba la streamer peruana Cris Arakaki (crisisyak), quien reconoció a la citada agencia de noticias que empezó “bastante nerviosa” porque se vio sorprendida por la tierra mullida de la pista del hipódromo, algo que no había previsto.

“(La experiencia) fue superior a lo que imaginábamos. Está lleno de gente, y los gritos se sentían. Es la primera que estoy en un hipódromo. Esperamos que la hagan la siguiente vez!, señaló.

Homenaje

Por su parte, Piero Lavalle corrió “customizado” (personalizado) como Vodka, uno de los caballos a los que rinde homenaje la serie, que conoció a través de los videojuegos.

“Siempre me ha gustado correr, pero nunca me había medido y ‘Umamusume’ me inspiró. Es la primera vez que corro en cualquier lugar… y gané”, comentó a EFE Lavalle, ganador de una de las categorías, que confió en que “no será la primera vez que se haga algo así” en el hipódromo.