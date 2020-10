Karla Tarazona arremetió contra la expareja de Leonard León, Olenka Cuba, quien ha asegurado que volverá a demandarla.

“Yo lo único que te puedo decir es que ella tiene dos demandas y se le viene una más, pero no es de Leonard. Así ella se vaya a la cárcel, no me interesa. Ella verá las consecuencias de su propia lengua”, dijo Olenka Cuba para “En Exclusiva”.

Al respecto, Karla Tarazona hizo cómo si no la conociera y afiló su lengua. “¿De quién? No sé de quién me hablas. Yo soy espectáculos, no policiales, no sé de qué me hablas”.

“Si quieren amenazarme, si me quieren demandar, háganlo, gracias a Dios tengo cómo demostrar muchas cosas y siempre digo: el tiempo da las mejores cosas”, agregó.

Sobre su actual pareja, Rafael Fernández, señaló: “Él siempre ha sido detallista. Es intensito, mi intensito”.

Karla Tarazona afila su lengua contra Olenka Cuba-ojo

