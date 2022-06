YouTube: Mira cómo reaccionan los chilenos cuando discriminan a un peruano [VIDEO]

La discriminación sigue presente en varios países y por ello un programa de televisión realizó un experimento social para saber la reacción de los chileanos frente a un caso de discriminación a un peruano emprendedor lejos de su país. El video fue subido a YouTube y ha generado varias reacciones.

"¿Y tú qué harías?" es el programa de televisión que hizo este experimento social para lo cual utilizaron a dos actrices, una joven peruana manicurista y una clienta racista chilena. Las dos recrearon una situación de racismo en una peluquería y frente a varios clientes.

Como se puede ver en el video de YouTube, la supuesta cliente racista trata desde un primer momento no ser atendida por la manicurista peruana, sin embargo al final le da una oportunidad. De pronto, mientras es atendida lanza comentarios racistas ante la mirada de los demás clientes.

Ante ello, varias personas salieron en defensa de la manicurista peruana, quien en todo momento se quedó callada y dejó que abusen de ella.

Este nuevo experimentos social realizado en le programa chileno y subido a YouTube se grabó a inicios de este año, logrando hasta el momento más de 500 mil reproducciones, más de 5 mil "Me gusta", más de 300 "No me gusta", además de 4 mil comentarios donde aplauden la actitud de los clientes que rechazaron la discriminación.

RETO VISUAL

Un nuevo reto visual se ha convertido en la sensación en Facebook. Se trata de encontrar los 12 negros colocados entre líneas que no pueden ser vistos al mismo tiempo.

Esta imagen que es fija y no se trata de un gif, fue compartida por el usuario Akiyoshi Kitaoka, uncatedrático en la escuela de psicología de la Universidad de Ritsumelkan en Tokio, Japón.

De acuerdo al estudioso, la imagen muestra la ilusión de Hermann, la misma queseñala que el ojo percibe puntos que no existen.

Además, la respuesta de por qué no podemos ver los 12 puntos a a vez es porque no tenemos una visión periférica.

Esta imagen la está rompiendo en Facebook y tras ser publicado este sábado, ha sido compartido más de 20 mil veces, y tiene más de 500 comentarios en donde los cibernautas expresan lo difícil que este reto visual.

Facebook: ¿Puedes ver los 12 puntos negros entre líneas?

Facebook: Alumnos animan a su profesor con cáncer dedicándole esta canción

Facebook: Mira el divertido baile entre un peluquero y un perrito [VIDEO]

Facebook: Fotos de padres drogados con heroína dejan en shock al mundo