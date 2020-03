La altura a la que llegan los aviones hacen que las condiciones sean extremas fuera de la aeronave. De esto precisamente se trata el siguiente video que asustó a más de uno en países como Estados Unidos y México . A continuación las imágenes que se hicieron viral en YouTube .

Se sabe que cuando un avión llega a su altura habitual (cerca de 11.000 metros) la presión del aire llega a perder una cuarta parte de su valor en comparación con el que posee al nivel del mar. Solo cuando un avión está a 3 mil metros de altura, el aire se vuelve tan delgado que se vuelve imposible respirar.

Todo lo antes mencionado pudo haber pasado por la mente del protagonista del video compartido a través de YouTube. Y es que el joven pasajeros fue muy prudente a la hora de realizar un insólito descubrimiento mientras estaba en un vuelo. Él llegó a evidenciar que la ventana se hallaba rota.

Esta se encuentra notoriamente dañada y a punto de despegarse completamente del avión. No obstante, no fue hasta estar en pleno vuelo que alguien se percató del hecho. Afortunadamente, el descubrimiento no pasó de ser un gran susto y quedó inmortalizado en las imágenes que son viral.