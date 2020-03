En Facebook y otras populares plataformas sociales abundan los hilarantes ‘bloopers’ que se viralizan rápidamente y que llegan a ser compartidos miles de veces por los internautas. Por ello no es tan difícil encontrar videos que nos arrancan más de una carcajada.

Debido a lo anterior, no extraña que este tipo de contenido registre unas impresionantes cifras en la red social; no obstante, ha captado especial atención un curioso clip subido hace algunos días a Facebook y que desató las carcajadas de los usuarios. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Se trata de una sesión fotográfica realizada en una playa y protagonizada por Jena Frumes, una actriz e ‘influencer’ que se volvió ‘víctima’ de burlas por el desafortunado hecho que le tocó vivir cuando participaba en una sesión de fotos.

En la grabación subida a Facebook, la mujer se disponía a posar para la lente del fotógrafo. Al levantar los brazos y cerrar los ojos mientras el responsable del trabajo inmortaliza la escena, la mujer no se imaginó que todo se vería interrumpido por una silenciosa pero muy potente ola que arrasó con ella.

Lo ocurrido generó las carcajadas de la chica, quien se tomó el incidente de forma deportiva; sin embargo, no pudo evitar expresar su dolor tras el fuerte golpe que sufrió a causa de la corriente marina.

El registro de la peculiar escena fue compartido en Facebook y llamó la atención de los usuarios no solamente por el 'blooper' en sí, sino también por la reacción de la modelo que prefirió reír ante el incidente.

La publicación realizada en Facebook acumula más de 1,4 millones de reproducciones y 26 mil reacciones.

"Me parece uno de los videos más graciosos de Facebook, no he parado de reír", sostuvo uno de los usuarios. Este comentario fue del agrado de muchas personas.

