El youtuber mexicano Scott Adrían Moreno, mejor conocido como Scott Traveling, decidió rifar sus dos automóviles para comprar tanques de oxígeno y prestarlos a los enfermos de Covid-19 que lo necesiten.

“La situación está muy mal, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, la vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Al final yo quiero dar mi granito de arena, por eso aquí están estos tanques, ya los tengo comprometidos con las personas y esas personas se los van a prestar a otras personas”, señaló.

De acuerdo a usuarios en redes sociales, el joven tiene a su disposición 10 doctores dando consultas a través de WhatsApp para personas que no pueden pagar una cita al médico. Además, posee más de 50 tanques de oxígeno que ha prestado a quienes lo necesitan.

La Pandemia ha provocado reacciones de todo tipo, algunas comienzan a perder la razón por el confinamiento, otros sacan lo peor de sus personas, pero hay algunos que sacan lo mejor de ellos, tal es el caso de Scott.

