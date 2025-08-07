El Zoológico de Aalborg, al norte de Dinamarca, solicitó a la gente de “buen corazón” donaciones de pollos, conejos y cuyes vivos, a fin de alimentar con esas mascotas a las fieras que aloja.

Ese hecho, visto por muchos como maltrato animal, causa polémica entre la gente en Dinamarca.

En el zoológico, sin embargo, se considera que lo que hace es de lo más normal para alimentar con carne fresca a sus huéspedes animales.

Muerte “delicada”

Los animales entregados en donación, asegura el zoológico, tendrán una muerte digna.

Y es que se asegura que personal especializado del zoo les “practicaría la eutanasia de manera delicada” antes de ser lanzados a las fieras, como tigres o leones, para que se alimenten.

Caballos también

Además de las referidas mascotas de pequeño tamaño que se pide como donación para que las fieras se las coman, el zoológico informó que se acepta también caballos vivos y, a cambio, los dueños de los equinos tendrán descuentos de tributos como donantes a fines benéficos (algo similar al caso del Perú, donde se puede descontar impuestos con donaciones).