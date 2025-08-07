El Zoológico de Aalborg, al norte de Dinamarca, solicitó a la gente de “buen corazón” donaciones de pollos, conejos y cuyes vivos, a fin de alimentar con esas mascotas a las fieras que aloja.
Ese hecho, visto por muchos como maltrato animal, causa polémica entre la gente en Dinamarca.
MÁS INFORMACIÓN: “Jesús de Siberia”, quien se cree Jesucristo resucitado, se va preso por delincuente
En el zoológico, sin embargo, se considera que lo que hace es de lo más normal para alimentar con carne fresca a sus huéspedes animales.
Muerte “delicada”
Los animales entregados en donación, asegura el zoológico, tendrán una muerte digna.
Y es que se asegura que personal especializado del zoo les “practicaría la eutanasia de manera delicada” antes de ser lanzados a las fieras, como tigres o leones, para que se alimenten.
Caballos también
Además de las referidas mascotas de pequeño tamaño que se pide como donación para que las fieras se las coman, el zoológico informó que se acepta también caballos vivos y, a cambio, los dueños de los equinos tendrán descuentos de tributos como donantes a fines benéficos (algo similar al caso del Perú, donde se puede descontar impuestos con donaciones).
TE PUEDE INTERESAR
- Vendían tragos en la playa sobre valioso sarcófago romano de 1700 años de antigüedad
- Subastan castillo gótico con fantasma que costó 1 dólar hace cuatro años
- Se hunde “Titanic de los veleros” y mar se traga al “Bill Gates del Reino Unido”
- Venezuela: Estados Unidos advierte al chavismo que pagará por fraude electoral y represión