A veces no hace falta viajar muy lejos para descubrir un destino que combina historia viva, cultura y paisajes que inspiran tranquilidad. En el norte del Perú, Cajamarca invita a recorrer sus calles coloniales, disfrutar de sus aguas termales, explorar su legado inca y sumergirse en la vida rural que aún se mantiene activa. Los expertos de Movil Bus proporcionarán tips para planificar un viaje completo.

TRANQUILIDAD. Los Baños del Inca cuentan con aguas termales que brotan a más de setenta grados y son ricas en minerales como azufre, reconocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas. Rodeados de jardines y piscinas de piedra, conservan la calma ancestral de los incas y permiten reconectar cuerpo y mente después de caminatas o exploración.

HISTORIA. En Cumbemayo se encuentran antiguos canales de piedra que muestran el ingenio hidráulico prehispánico. Las formaciones rocosas y los senderos invitan a caminar y descubrir la grandeza del paisaje andino que rodea el valle.

NATURALEZA. La Granja Porcón combina tradición y sostenibilidad. Entre pinares reforestados, los visitantes recorren senderos, observan aves o participan en actividades como el ordeño o la elaboración de quesos, disfrutando de la vida rural auténtica.

EXPERIENCIAS. Cajamarca ofrece una combinación de paisajes, cultura y actividades para todo tipo de viajero. Se pueden recorrer plazas coloniales, visitar mercados locales, disfrutar de festivales tradicionales y explorar miradores naturales, lo que permite conocer la historia y la vida cotidiana de la región mientras se disfruta del entorno andino.

CULTURA. Cada rincón cuenta historias vivas y permite ver cómo lo antiguo y lo moderno conviven en armonía. Perderse entre sus calles coloniales es parte de la experiencia.

OJO AL DATO. Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus, destaca que Cajamarca combina historia, naturaleza y vida rural, con rutas seguras desde Chiclayo y Lima.

BIENESTAR. Dormir temprano, caminar al amanecer o respirar el aire fresco del valle recargan la energía. Cajamarca invita a dejar atrás el ritmo acelerado y disfrutar del silencio.

CRECIMIENTO. Al cierre de 2024, Cajamarca registró cerca de 794 000 arribos a hospedajes, reflejando un creciente interés de los viajeros por su riqueza cultural.

