¡Alejandra Baigorria llora en vivo! ¿Guty Carrera le fue infiel más de una vez? [VIDEO]

¡Se siente burlada! Alejandra Baigorria estuvo pendiente a las declaraciones de la ‘castigadora’ Sharon Valverde en Amor, amor, amor, quien señaló que mantuvo una relación de tres meses con Guty Carrera, mientras él y Alejandra Baigorria comenzaban su romance

"La verdad es que me siento, no sé si decepcionada, sino burlada", afirmó Alejandra Baigorria en Espectáculos. Y luego agregó: "Te soy sincera a estas alturas del partido, yo ya no sé que creer y de verdad no me importa porque no son las primeras ni las únicas de las cuales he recibido ese tipo de noticias", dejando entreveer que Guty Carrera la habría engañado más de una vez.

Además, confirmó que el 'potro' habría sido infiel con chicas que no forman parte de la farándula. "Me siento sorprendido de todas esas cosas que me voy enterando. Como te digo no es eso lo que recién me entero, son muchas cosas y de repente son chicas que no van a salir en la televisión", afirmó.

Luego de terminar con Guty Carrera, las pruebas comenzaron a llegar. "Muchas chicas que sintieron que debían enseñarmelos, me lo enseñaron, chicas que no tienen nada que ver con la farándula, y termine de abrir los ojos", contó. La rubia no pudo evitar las lagrimas y aclaró: "No estoy derramando lágrimas porque me duela o por qué lo extrañe, simplemente porque me da vergüenza y me siento burlada, siento que jugaron conmigo".

Aunque, anteriormente, no había querido ahondar en las razones de su ruptura, esta vez confirmó que las infidelidades de Guty Carrera también provocaron el fin de la relación. "Yo ya abri los ojos creo que la gente puede darse cuenta que si yo tome esa decisión, creo que la gente ya vio por qué yo tome la decisión. Una de las tantas razones por las que yo decidí terminar mi relación: la acaban de ver en pantalla", señaló.

Alejandra Baigorria afirma que jamás se dio cuenta de las intenciones de Guty Carrera porque estaba demasiado enamorada. "Sabes que pasa, que yo soy una persona que cuando me enamoro y entrego mi corazón, obviamente confío en la otra persona y me entrego al cien por ciento", indicó. Y nunca cogió su celular: "Imagínate, nunca toque su teléfono y por eso se demoró un poco en terminar la relación creo. A pesar de que él me decía que si quería lo cogía, pero nunca lo tuve"

Al ver las imágenes, 'la rubia de Gamarra' aprovechó para mandarle un mensaje fuerte y claro a su hermano. "Tú alguna vez le haces esto a una mujer y yo misma te agarro de los pelos y te meto un par de cachetadas, porque a una mujer se le respeta. Si quieres andar haciendo cosas y mandarte mensajes con quinientas mujeres, hazlo; pero no tengas enamorada. No le hagas daño a una mujer". ¡Mira el video!

