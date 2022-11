Dirige, actúa, produce, es guionista y hasta emprendedor con su propia marca de ropa. Benjamin Doig Espinoza, conocido como Benjadoes, es un trujillano que promete. Cada parodia que lleva su sello es un éxito asegurado y prueba de ello es la reciente recreación de una de las escenas más icónicas de la película “¿Y dónde están las rubias?” que compartió en sus redes sociales. El clip acumula más de 23 millones de vistas y supera los 33 mil comentarios de usuarios de diversas partes del mundo que reconocen su ingenio y versatilidad. No obstante, su popularidad se ha visto empañada en más de una ocasión por algunas controversias. Diario OJO entrevistó al creador de contenido, que forma del proyecto Concept House, para conocer sus inicios y lo que hay detrás de su trabajo.

Tus primeros videos en Youtube eran caseros. ¿Te iniciaste en esta plataforma con el fin de monetizar o cuál fue tu motivación? Comencé sin pensarla tanto, no fue mi idea monetizar. Siempre me ha encantado hacer videos. Lo primero que me llamó la atención fue el cine, y lo más cercano al cine son los cortometrajes que me gustaban, así como la comedia y siempre termino haciendo eso.

Estudiaste en la Escuela Nacional Superior De Arte Dramático, pero lo abandonaste. ¿Te gustaría retomarlo más adelante? Regresar a esa misma escuela no está en mis planes, pero uno nunca sabe. Estudiar actuación sí porque cuando quieres ejercer algo necesitas tener previo conocimiento, nunca te creas que sabes todo. Es necesario explotar tu potencial y qué mejor que estudiando,. Y distintos amigos, que son profesionales en esto, me sugieren estudiar para aprender nuevas cosas.

Desde muy corta edad empezaste a dirigir, hacer guiones y también producir. ¿Cómo descubriste estas habilidades? Por lo que me decían personas de peso, con experiencia, que rescatan ciertas habilidades mías. Pero prefiero seguir pensando que no sé nada. Solo sé que nada sé. (Risas) Uno siempre tiene sus ataques de ego, pero, en su gran mayoría, en mi mente pienso soy un sonso y digo “este sí es un genio, aprende”.

Tienes un humor muy singular, ¿es más difícil atraer marcas con un perfil como el tuyo? Mi mejor amigo Gringasho me dijo que si hubiera nacido en EE.UU tuviera más dinero. Es algo que nunca sabré. Si ha sido difícil con el tipo de gracias que hago, pero es que no lo hacía pensando en atraer marcas. Ahora entiendo que parte del arte es ser imagen de algo, pero no es a lo que apuntaba y hasta ahora sigue haciendo así, Sin embargo, si han notado un cambio en mi contenido es por la evolución. Pero siempre dentro ese vago.

¿A partir de qué momento es que empezaste a tomar esta hobby como un trabajo? Desde que me invitaron a un evento y me pagaron. Siempre creí en esos dichos que “de Youtube no se vive en Perú ”. A veces no ganas por el video, pero sí por una foto para ir a un evento.

¿Sientes que has tenido que mejorar algunos aspectos para que las marcas confíen en ti? No, never, nunca. Eso me decían los youtubers, que trabaje algunas cosas, pero siempre ha sido evolución. Antes me nacía mostrar absolutamente todo en las redes, ahora no me nace. Me da ganas de mostrar cosas más preparadas.

Te has visto envuelto en varias polémicas, ¿cuál te ha impactado más? Cuando tiré el gatito, que no fue un animal, sino una prenda íntima. Me afectó porque sentí que un amigo cercano se lavó las manos. Me sacaron en las noticias, pero no me sentí mal porque mis intenciones nunca fueron en mala onda. Yo he hecho muchas cosas buenas, pero eso nunca sacan.

Un dato tuyo muy particular es que te han cerrado varias cuentas en Instagram, casi una decena, por infringir sus normas. ¿Cómo manejas hoy esta situación? Si, me han cerrado ocho cuentas. Ahora me da risa, pero he ido aprendiendo lo que no le gusta a Instagram. También era porque subía casi todo lo que hacía en el día o cualquier sonsera. Ahora pienso más las cosas.

¿En qué consideras que radica tu éxito? En mi manera de ser. Cuando me vienen mis ataques, esos son los que han hecho que la gente se ríe con mis sonseras o que me tiren hate, que también es parte de todo esto.

Muchos consideran que eres el rostro de la Concep House. ¿Qué opinas al respecto? De ptm.

¿Qué ha significado para ti ser parte de este proyecto? He conocido más a fondo gente muy talentosa que, aunque sean menores que yo, tienen otro tipo de mentalidad, son chicos que trabajan profesionalmente desde pequeños y por eso tienen más conocimiento y experiencia. He aprendido muchas cosas con todo este equipo, tanto artistas como producción. Ahora sé lo importante que es tener una organización y apoyarte en distintas personas.

Si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué errores no cometerías como creador de contenido? ¿hay algo de lo que te arrepientas? No cambiaría nada. Me encanta como soy ahorita y sé que tengo mucho más por aprender. Aunque si me arrepiento de titular un video como “Técnicas de violación” fue innecesario y sin pensar. Pero esos errores me hacen lo que soy en día.

Tienes muchos seguidores en tus diversas plataformas, gente a la que haces reír con tus ocurrencias, pero también un grupo importante de haters que no entienden tu humor. ¿Cómo manejas las críticas? En general, las críticas las manejo bastante bien, pero, obviamente, cada comentario en mala onda tiene su reacción. Pero lo último que trato de hacer es divulgarlo en redes sociales porque es en vano, lo peor es desahogarte con tu mismo público. En su gran mayoría manejo estas críticas con gente cercana con la que me puedo desahogar.

Me desahogo bien rápido.

¿Qué es lo que más te molesta que asuman de ti en las plataformas digitales? A mí no me molesta cómo la gente me vea. Yo no puedo decir que me molesta que la gente me vea como un drogadicto, cuando me ven en fiestas y sí parece que lo estoy, porque me da mi loquera, pero yo no consumo drogas ni tomo, no me emborracho porque no me gusta. Eso es lo que parece, pero yo soy consciente de lo que soy.

¿A qué te gustaría dedicarte más adelante? Me voy a dedicar toda mi vida a seguir haciendo lo que hago, pero en mayor escala, siempre apuntando al cine, me encanta la pantalla grande. Hoy por hoy ya descubrí que es lo que más quiero en la vida.

Estudió actuación en el ENSAD durante un año. Trabaja con importantes marcas y, actualmente, es director creativo y parte de la segunda temporada del proyecto Concept House, la casa de creadores de contenido más famosa en el Perú.





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Johanna De La Cruz: “Al principio, solo me veían mis amigos del colegio”

Crhiss Vanger, creador de contenido: “La cancelación en redes se ha puesto de moda”

Daniela Mucha: Joven es popular en redes por mostrar lugares para comprar ropa barata