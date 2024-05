De madre estadounidense y padre peruano, Camilo Dolorier es un joven apasionado por la genealogía; es decir, la reconstrucción del árbol genealógico de las personas. Actualmente, hace investigaciones personalizadas a través de su cuenta @_raicesraices donde ofrece a sus seguidores la oportunidad de conocer la historia de sus orígenes.

¿Cómo nació en ti el deseo de desarrollar este trabajo?

En un inicio lo hice para mí, por mi propio interés en conocer más de mi familia y quienes vinieron antes de mí. Todavía tengo a mis dos abuelos paternos vivos, tuve la suerte de conocer a mi bisabuela. Crecí rodeado por adultos mayores. Hace tres años empecé a conversar más con mis abuelos paternos, quería saber más sobre ellos y cómo vivían. Más adelante empecé a hacer el mismo trabajo para mis amigos cercanos como un obsequio.

¿Qué tan difícil es encontrar información para tu trabajo en Perú?

Hay departamentos grandes en los que no se ha avanzado con la digitalización de documentos y, si lo han hecho, no hay un índice en el que se pueda buscar. Pero en otros lugares más pequeños, todos los documentos pueden ubicarse. Esto varía un poco de región en región. Otro problema es la dificultad para acceder a libros y textos importantes que son propiedad de las universidades a los que no se pueden ingresar si no eres estudiante. Debería haber libre acceso a esa información.

¿Hay alguna problemática que has logrado identificar al respecto?

Mucha gente no te permite conocer sus raíces. Las personas que llegan a Lima, al menos en el caso de mi familia, por ejemplo, se criollizaron para vivir más cómodos. Se volvieron un poco más limeños. Muchas veces, cuando vienes de provincia, te quieres acoplar a cómo es Lima. Puedes mantener tu comida en tu casa como lo único que te vincula a tu lugar de origen. Pero en casos como el idioma, muchos abuelos, bisabuelos, no le enseñaron el quechua a sus hijos porque pensaron que no era necesario.

¿Por qué acuden a ti tu clientes usualmente?

La gente que me escribe siempre tiene una duda en particular sobre su pasado, conocer el pueblo de sus abuelos, el nombre de algún familiar. He trabajado con gente netamente limeña también. Algunos quieren saber más de un lado de su familia, saber si algún familiar falleció de alguna enfermedad, yo entrego mi trabajo y cada uno rescata un aspecto en especial.

¿Qué te gustaría desmitificar sobre la genealogía?

Quisiera que se rompa la idea de que la genealogía es patrimonio de la élite. La historia familiar es patrimonio de todo el mundo. No me gusta cuando dicen que esto es para los ricos blancos del Perú. Los árboles más grandes que he hecho son para personas autóctonas de Cusco, Lambayeque, etc. No es solo para los héroes que aparecen en los libros, es también para la gente cotidiana, la chichera, el zapatero, todos forman parte de la historia del Perú.

ENCUÉNTRALO

Camilo Dolorier (Instagram: @_raicesraices)

Es antropólogo audiovisual y genealogista, actualmente ubicado en Perú, donde ayuda a quienes lo contactan a reconectarse con sus orígenes a través de la recuperación de datos de sus familiares y antepasados.

