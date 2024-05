Desde pequeña Iracema Irayda Fernandez fue apasionadamente creativa y emprendedora. Ella misma tejía la ropa para sus muñecas con la ayuda de su experta madre tejedora e, incluso, vendía carteras de papel en el colegio. No obstante, siempre vio las manualidades como un pasatiempo, hasta que su vida dio un giro en pandemia. Confeccionar unas mascarillas con lazos fue el inicio de un largo camino de éxitos. “Empecé a recibir mensajes de personas de todo el mundo. Esto me inspiró a dictar talleres de mascarillas, para que otras mujeres pudieran emprender en sus propios países, al igual que yo en el mío”, expresa sonriente.

Lamentablemente, fue víctima de una traición que la hizo perder todo, hasta su cuenta en TikTok con más de 1 millón de seguidores. Pero, como dicen, “te pueden robar la idea, pero no tu talento”. “Decidí empezar de cero y reactivé mi cuenta hace 15 días, logrando conseguir 23 mil seguidores en TikTok nuevamente”, afirma conmovida por las muestras de cariño que ha recibido de todas sus alumnas. Hoy la popular “Miss Xema” está de vuelta.

Diario OJO conversó con la joven sobre sus inicios y desafíos como emprendedora.

¿Qué te animó a convertir tu pasatiempo en un emprendimiento?

Antes de pandemia tenía una empresa organizadora de eventos muy exitosa, pero quebró porque estábamos encerrados. Y decidí hacerme una mascarilla muy peculiar, que terminaba con un lazo porque yo siempre uso vinchas. A la gente le gustó mucho y luego empezó a exigir más productos. Comencé a sacar ciertos accesorios de cabello para adultas y, después, para niñas. Vinchas andinas, lazos decorados muy artesanales. Me funcionaba el negocio y nos expandimos a nivel internacional.

¿A qué lugares haz exportado tus productos?

A España, Estados Unidos, Francia, Suiza, Alemania y hemos llegado hasta Singapur. Todo esto fue en pandemia.

¿En qué momento decides compartir tus conocimientos con otras mujeres?

Yo nunca me había visto con una profesora de manualidades, lo mío eran los eventos, pero cuando vi que tenía medio millón de seguidores en TikTok, pensé, ¿qué puedo hacer para dar valor a las mujeres? Y empecé a dictar talleres de manera. Nunca pensé que iba a tener tanta acogida y esto se transformó en otro tipo de emprendimiento. Los miércoles dicto talleres gratuitos a las 8 de la noche a través de Live en TikTok y también tengo cursos pagados, no son caros, cuestan S/75.

¿Qué tipo de tutoriales encontrarán en tus redes?

Empecé enseñando a las chicas a hacer lazos, también sobre cerámica en frío, pedrería, como hacer vinchas con bordados o perlas. De todo un poco. Cuando tengo que enseñar, me preparo y descubro nuevas cosas.

¿Cómo ha sido empezar de cero a causa de una traición?

Si estoy parado otra vez aquí es porque Dios es maravilloso y porque las personas con las que siempre me he rodeado y pude cultivar mi amistad, son muy buenas.

¿Qué tal te está yendo con tu renacer en las redes sociales?

He trabajado desde los 13 años, este es un nuevo inicio. Me han ayudado mucho los mensajes bonitos de mis alumnas. Yo siempre he dicho que el dinero llega solo, pero que las cosas que tú haces con el corazón o lo que puedas brindar a los demás y que tenga frutos es invaluable.

¿Cuál es la máxima satisfacción que te entrega tu trabajo?

Más allá de enseñar a hacer moños, mi objetivo es que cada mujer descubra el talento que tiene en sus manos y que no hay límites para hacer lo que quieran. Lo más satisfactorio de todo esto es recibir mensajes de mis alumnas contándome que han tenido pedidos y ventas exitosas, y que se sienten felices. Su felicidad se convierte en la mía.

MÁS DATOS:

+5000 mujeres inscritas en sus talleres. “Su felicidad se convierte en la mía”, afirma Iracema.

Estudió: Administración y Derecho en el Instituto “Argentina” y la Universidad César Vallejo, respectivamente.

Una frase que me gusta: “La perseverancia es el combustible que te impulsa a alcanzar tus metas”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “No permitas que el miedo te detenga”.

REDES SOCIALES

TIKTOK: @xemita.28

INSTAGRAM: @miss_xema

TE PUEDE INTERESAR:

Rosario Martínez, la asesora peruana de tesis más buscada en internet

Sottie: Lencería femenina con glamour vintage desde 1970

Chio Ruiz, asesora de imagen: “La marca personal es muy importante”