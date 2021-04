Magaly Moro

Nancy (31 años, Chimbote). Señora Moro, estoy muy contenta porque, al fin, mis sueños se harán realidad. Tras un largo romance clandestino, Emilio me desposará para llevarme a vivir con él. Nunca pensé que podría llegar ese día, es más, estoy segura que esta es la prueba de que me ama y no miente cuando dice que soy la mujer que siempre ha querido.

Sé que él no ha hecho esto con otras mujeres. Siempre tuvo amantes, pero se cuidó de no enredarse a fondo con una dama. Toda su vida ha priorizado a Felicitas, la madre de sus cuatro niños, pero parece que la historia va a cambiar. Esta vez está dispuesto a renunciar a su “familia” con tal de no perderme.

No lo negaré, doctora, de algún modo tengo mis dudas porque me ha dicho que nos mudamos juntos, pero que todavía no me ha pedido formalizar con la familia ni nos vamos a casar porque “esas cosas no van con él”. He aceptado su propuesta, a pesar de que me gustaría formar un hogar con la bendición de Dios.

La verdad, no quiero alterarlo porque es bien caprichoso y es capaz de arrepentirse de su ofrecimiento. Si lo hace, sería como una puñalada a mi corazón porque sin él no puedo vivir. Lo amo y ya estoy imaginando la maravillosa vida que tendremos juntos.

Emilio me ha asegurado que en pocos días le dará la noticia a Felicitas; si ella no acepta que perdió, soy capaz de enfrentármele. Estoy dispuesta a todo. Sin embargo, doctora, mis amigas me han dicho que estoy loca por confiar en alguien así, que saldré muy afectada. Y ahora me siento muy insegura. Ayúdeme, ¿cree que Emilio cambiará?, ¿conmigo será diferente?, ¿qué opina al respecto? Necesito saberlo.

OJO AL CONSEJO

Estimada Nancy, déjame decirte que todo lo que empieza mal, termina mal. Nadie puede formar su felicidad en base al dolor de los demás. Yo no te puedo asegurar que Emilio te será fiel o que su matrimonio será feliz, pero creo que si te cuestionas mucho es porque, en el fondo, no estás conforme con la forma en que se están dando las cosas.

Reflexiona y escucha a tus amigas, ellas te cuidan y quieren lo mejor para ti. Suerte.