Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Oliverio, de 40 años, que vive en Comas.

******************

Oliverio (40 años, Comas). Doctora, Magaly, con ciertas dudas me anime a escribirle y contarle mi caso. Llevo 8 años de casado con mi esposa Celia, divertida y súper pilas. Eso fue lo que me enamoró ya que contrasta conmigo que soy más introvertido.

Pero últimamente estoy preocupado porque he visto una señal de alarma en mi relación. Resulta que desde que salió la canción “Partido en dos”, que es tendencia ahora en todas las redes sociales como Tiktok y Facebook, vengo discutiendo con ell.a

Esta canción tiene varias versiones, en salsa y cumbia, y mi esposa no deja de ponérmela a cada rato y eso fue motivo de pelea el último fin de semana. Salimos a pasear con toda la familia a Chosica y ella puso su canción a todo volumen, en la piscina, pese a que le dije que no me gusta y me la hizo escuchar hasta el final.

Ella se molestó conmigo y me dijo que no era romántico, detallista y que no le tenía paciencia. También me acusó de no respetarle sus gustos musicales

Tengo que confesarle doctora que he escuchado, por medio de Celia, esa canción como 80 veces y ya estoy harto. Siento que incluso lo hace por fastidiarme o no sé si de verdad está obsesionado con esa letra que dice “en la noche la sueño... Y todavía no entiendo... Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó...”.

Hasta, por lo que sufrecuando la canta, le he preguntado si se la dedica a alguien, ya no sé qué pensar.