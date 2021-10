Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Mariana (37, Comas). Doctora Moro, le escribo desesperada porque estoy perdiendo la poca paciencia que me queda con mi marido, a quien nunca había visto tan obsesionado con una serie hasta que estrenaron los “Juegos del calamar” por Netflix. Desde entonces, mi pareja no hace más que averiguar si es real e, incluso, asegura que si llegase a existir este juego, se inscribiría, ¿se da cuento de lo mal que está?

Señora Moro, me irrita que en lugar de estar buscando trabajo, porque estamos endeudados hasta el cuello, se la pase conectado a internet viendo entrevistas, videos, leyendo foros y todo lo relacionado a “Juegos del calamar”. “Amor, el premio final es de 45,600 millones de wones surcoreanos. ¿Sabes a cuánto equivale en nuestro país? El monto sería de 159′886,511 soles”, me comentó muy entusiasmado.

No puedo creer cómo algunas personas se imaginan, así sea hipotéticamente, formar parte de un juego tan sanguinario como ese, solo por dinero. La última vez tuve una fuerte pelea con Ramiro, por este tema. “Deja de estar alucinando cosas que no van a pasar y ponte a trabajar. Lo único real de esa serie es que te pareces a Gi-hun, endeudado, sin suerte y adicto a los juegos”, le dije. Ya hace una semana que no me dirige la palabra.

Doctora, amo a mi marido, pero estoy cansada de su mediocridad e irresponsabilidad. Hasta creo que ya no le importo, pues después de esa discusión ha seguido buscando datos de la serie. ¿Qué hago? ¿cómo lo ayudo? Espero su sabio consejo.

Ojo al consejo

Querida Mariana, entiendo tu frustración, sin embargo, hay formas de decir las cosas y, por lo que leo, se está perdiendo el respeto en la relación.

Lo que te aconsejo es que hables con Ramiro sin perder el control y expreses tu malestar. Si no ves ningún interés de su parte por mejorar la situación, entonces evalúa si quieres seguir o no a su lado. Suerte.