Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jennifer, de 37 años, que vive en Carabayllo:

Señora Moro, no sé qué hacer, necesito un consejo. Llevo saliendo varios meses con Carlos y, en ciertos momentos, he pensado que nos complementamos muy bien. Sin embargo, a veces siento la necesidad de abandonarlo, especialmente por los momentos de intimidad. Digamos que tengo una amplia experiencia en el campo sexual. Desde muy joven comencé a experimentar muchas cosas. Siempre he sido muy abierta a las expresiones propias del cuerpo y el goce de la piel.

Por muchos años me sentí curiosa de vivir todas las experiencias posibles, solo disfrutaba del momento, claro que siempre cuidando mi salud porque en algún lugar de mi ser sabía que a cierta edad iba a querer sentar cabeza. Luego de una crisis de identidad que tuve por tres años, donde mis principios se vieron enfrentados, conocí a Carlos y pensé que él podría ser esa persona especial con la que pudiese concretar todo lo que no había podido, es decir, en la parte sentimental.

Por un tiempo me encontré en una etapa en que lo sexual no me provocaba. Hace un mes me volvieron las ansias, y lo hice con Carlos por primera vez. La verdad, fue poco agradable. Él me aseguró que no había experimentado tanto como yo, así que me ofrecí a enseñarle lo que había aprendido. No obstante, aún no he tenido mayores resultados y, cada vez que tenemos intimidad, me dan deseos de alejarme. ¿Qué debo hacer, doctora?

CONSEJO

Querida Jennifer, para que una relación funcione debe existir química, amor e intereses comunes. Si uno de estos factores falla, podría no ser una buena idea seguir adelante. No obstante, también debes tener un poco de paciencia para que Carlos te vaya conociendo en el plano íntimo. Quien sabe y más adelante, su desempeño te sorprende. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión.

