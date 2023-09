Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Paulo, de 58 años, que vive en Chorrillos:

Doctora Magaly, le escribo porque no sé cómo hacer para que mi pareja me deje de insistir con un tema. Yo amo incondicionalmente a Mariana, es bien guapa, me gusta demasiado, pero últimamente he descubierto que es una muchacha muy caprichosa y que me ve como un cajero automático porque siempre me está exigiendo dinero.

Tengo que confesarle un dato del que me avergüenzo, yo soy 20 años mayor que ella, pero soy un fiel creyente que para el amor no hay edad. Hace 5 años que estamos juntos y nos va bien, salvo por sus pedidos constantes de dinero y regalos. Mi familia me dice que Mari solo está conmigo por conveniencia, pero pasamos momentos tan lindos que me niego a creerlo.

Lamentablemente, ahora me encuentro en aprietos porque estoy un poco caído de ingresos y mi pareja quiere que le pague unos retoques, entre ellos, que le coloquen botox, ácido hialurónico en la nariz y labios, un peeling y no sé qué más. Me lo viene diciendo hace 6 meses, pero no he podido cumplir con su pedido. Creo por esta razón, en este último mes la he notado distante de mí, todo le molesta y hasta no hemos tenido intimidad.

Señora Moro, no puedo hacer préstamos porque cuidado mucho mi historial crediticio y ya ando ajustado, y no sé cómo seguir aplazando este tema de sus tratamientos. Me asusta saber que si no la consiento, me puede abandonar. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querido Paulo, como dicen, el amor es ciego y creo que tú no quieres ver las cosas con claridad. Por lo que me cuentas, Mariana te utiliza ya que alguien que te ama no se enojaría solo porque no le pagas unos tratamientos. Sé que estás muy enamorado, pero si sigues aferrándote a esa relación, podría generarte mucho dolor. Piensa bien las cosas y no dejes pasar más tiempo.