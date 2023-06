Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Melissa (26 años, Callao). Señora Magaly, le agradezco mucho que pueda revisar mi caso. Ya no aguanto a la novia de mi hermano, ni siquiera están comprometidos pero es una insoportable con mi familia y todos deseamos que esa relación termine.

Desde que empezó la pandemia, la señorita M. se mudó al departamento de mi hermano y, desde ese momento, ya no se fue. Mi hermano nunca nos ha contado cómo la conoció, pero lo que sí sabemos es que no es la persona más agradable del mundo. En la Navidad del año pasado la invitamos, por primera vez, a celebrar con nosotros, pero desde que llegó no nos dirigió la palabra.

Aparentemente había tenido una discusión con mi hermano porque ella quería que él celebre con su familia; sin embargo, esa molestia la descargó contra nosotros, especialmente con mis hijas, quienes hicieron su mayor esfuerzo por simpatizarle sin éxito. El mismo comportamiento se repitió en Año Nuevo, cumpleaños y otras fechas especiales.

Este año mi madre llegó de viaje y, como nunca, M. se comportó de maravilla con ella. Preparó comida para todos e, incluso, se ofreció a llevar nuestras compras y lavar los platos. Me pareció una acción muy hipócrita de su parte, pues mi mamá se llevó una gran impresión de ella a pesar de que con el resto de la familia es una odiosa.

Quisiera hablar con mi hermano para expresarle nuestra incomodidad, pero eso desataría una pelea. ¿Qué hago?

OJO al consejo

Estimada Melissa, no actúes imprudentemente. Lo mejor es conversarlo con tu hermano discretamente y comentarle que ella tuvo actitudes negativas hacia tu familia. Puede haberse tratado de un malentendido y no de una acción adrede. Sin embargo, conversar con ella tampoco es una mala opción. Eso sí, soluciónalo con calma evitando que tus emociones te dominen.