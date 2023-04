Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Sara (47 años, Villa María del Triunfo). Doctora Magaly, le escribo con un profundo dolor en el corazón. Soy una mujer casada y con una hija de 11 años de edad. Por muchos años he soportado a mi marido con la esperanza de proteger a mi pequeña de vivir en una familia dividida por el divorcio.

Necesito su consejo para tomar la mejor decisión porque ya no tengo la fortaleza de soportar una humillación más por parte de mi esposo. Cuando éramos enamorados, él era muy atento y cariñoso conmigo, pero desde que iniciamos nuestro matrimonio pareciera que me odia cada vez más.

Me animé a escribirle a raíz de un episodio que ha estado sucediendo hace unas semanas. Él y sus amigos vienen a la casa para ver fútbol, pero lo que más me lastima es que cada vez que paso en frente de ellos todos se ríen de mí. No es la primera vez que sucede y es una situación que ha destruido por completo mi autoestima.

He subido mucho de peso desde que me casé y por tener una barriga grande ellos me dicen “panzona”, “hipopótamo”, entre otros insultos. Estoy harta, señora Moro. Me lastima que mi propia pareja se burle de mí. Quisiera divorciarme lo antes posible, pero me preocupa mucho cómo podría tomarlo mi hija.

No quisiera que sus calificaciones en el colegio se vean afectadas o que sus amigos la molesten por tener una familia disfuncional. Mi prioridad es mi pequeña, pero realmente no puedo soportar más a mi marido. ¿Cómo debería proceder?

OJO AL CONSEJO

Estimada Sara, separarte es la mejor opción. Entiendo que tu preocupación es tu hija, pero con tu divorcio le enseñarás a que debe alejarse de ambientes donde se siente vulnerada. Cuando le des la noticia, refuerza ese punto y dile que tomaste la decisión porque no está bien soportar el maltrato de nadie. Encontrarás la paz que necesitas cuando te alejes de tu pareja.