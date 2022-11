Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Almendra (36, Pueblo Libre). Doctora Moro, me encuentro bastante confundida por una decisión de mi pareja. Resulta que Pedro se irá una semana a Colombia de vacaciones sin mí. Hasta ahora no puedo creer que no me haya incluido en este paseo.

Yo no soy una mujer tóxica, sin embargo, me parece muy sospechoso que mi novio, de repente, quiera viajar solo. “Amor, no te enojes. No te dije porque sabía que no me entenderías. Solo necesito desconectarme de todo, unos días de soledad, para encontrarme conmigo mismo”, fueron sus palabras.

Me dolió tanto esta decisión que no pude contener mis lágrimas ni mi enojo, así que le levanté la voz. Pedro tomó esa conducta como una falta de respeto y también como manipulación y se enojó conmigo. Le juro, doctora, que esa no fue la intención, simplemente me sentí un estorbo en su vida. Acepto que debí tomar las cosas con madurez, pero no puedo, no logro entender por qué no quiere ir conmigo.

Cuando hemos vuelto a hablar del tema le he propuesto alcanzarlo en el tercer día de viaje y se ha negado. No he vuelto a insistir, pero siento mucha angustia y no sé cómo manejarlo.

Mi chico es muy tranquilo y jamás me ha dado motivos para sentirme insegura, no obstante, siempre hemos ido a todos lados juntos, por eso esta situación me genera tanto estrés. ¿Qué hago, doctora? Ayúdeme porque no quiero aburrirlo con mi actitud infantil.

OJO AL CONSEJO

Querida Almendra, tranquila, es natural que te sientas insegura ante una situación totalmente nueva para ti. No obstante, tal y como dices, si tu pareja nunca te ha dado motivos para desconfiar, entonces, no tienes por qué estar ansiosa. Por el contrario, apoya a tu novio en este momento. Todos necesitamos desconectarnos de todo en algún momento. Suerte.