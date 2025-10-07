En la rutina diaria, lucir bien sin complicaciones es el deseo de muchos. En entrevista con diario OJO, Christian Matta, maquillador profesional y vocero de L’Oréal, compartió consejos simples y efectivos para lograr un look impecable para cualquier momento del día.

PIEL. Para tener una piel radiante según el tipo de piel, es mejor evitar bases con acabado luminoso, sobre todo si la piel tiene textura. En su lugar, una base mate natural ayuda a cubrir sin marcar imperfecciones. Además, la rutina diaria y una buena alimentación mejoran notablemente la apariencia.

CEJAS. Las cejas saludables y bien peinadas se logran usando productos que fortalecen el vello. Aplicar aceite de ricino y máscaras con vitaminas aporta volumen y definición sin dañar la piel ni los folículos.

PESTAÑAS. Cuidar y fortalecer las pestañas es esencial. Mata recomienda usar sérums específicos y desmaquillarlas con productos bifásicos para no debilitarlas. Una buena máscara aporta volumen y color mientras las protege.

INFALTABLES. Para un maquillaje rápido y efectivo, basta con tener pocos productos básicos como una base ligera de buena calidad, un labial que también puede servir como rubor y polvos compactos para controlar el brillo.

LABIOS. El volumen en labios se consigue delineando con tonos marrones y usando productos que hidraten, creando un efecto jugoso sin tratamientos invasivos.

TRUCO. Peinar las pestañas con una cucharita y usar sombras en barra hacen que el maquillaje sea más fácil y rápido, logrando un acabado profesional.

PIELES MADURAS. Es aconsejable usar bases hidratantes que unifiquen el tono sin resecar ni acentuar líneas de expresión, logrando un aspecto natural.

TENDENCIAS. La primavera-verano 2025 trae texturas metálicas, acabados mate-satinado, labios difuminados y rojos velvet modernos.

Le Défilé de L’Oréal en París reunió a líderes y modelos con el lema “I’m Worth It”. La peruana Isabela Merced brilló apoyando la inclusión y diversidad.

