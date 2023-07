Las compras online en el Perú se aceleraron muy considerablemente a partir de la pandemia y se estima que en este 2023, serán 15 millones de peruanos los que realicen transacciones en línea, adquiriendo así con suma facilidad y desde cualquier parte del país, los productos o servicios de su preferencia. Por otro lado, de acuerdo a un estudio realizado por Americas Market Intelligence (AMI), se espera para el 2023 que se realicen en nuestro país transacciones en línea por alrededor de los 23 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 16%.

Para contribuir al desarrollo de la economía digital del país, se lanzó la segunda edición 2023 de los Cyber Days. Desde el 17 hasta el 21 de julio, las marcas e-commerce peruanas más representativas, mostrarán lo mejor de sus promociones y ofertas, a través del portal www.cyberdays.pe. Se trata de la 32ava edición de la más importante campaña peruana de ventas por internet, con 5 días en donde los peruanos encontrarán las mejores ofertas de esta temporada del año. Además, donde los negocios online tendrán la más importante oportunidad para incrementar sus ventas, en este proceso de reactivación económica y en un mes donde gran parte de los peruanos reciben un ingreso adicional por gratificación.

Hábitos de compra online en el Perú

Para evaluar el comportamiento de las compras online a nivel nacional, el Centro de Transformación Digital de la CCL desarrolló un sondeo a nivel nacional, en el que participaron 2,723 personas. Esto, considerando entre algunos aspectos importantes a la gratificación de las fiestas patrias, que convierte a esta temporada del año en una sumamente importante para la reactivación y desarrollo de los negocios locales. El principal motivo que invita a los peruanos a comprar en esta modalidad, el 64.90% indicó que “por los precios y promociones exclusivos que existen en internet”. Además, los métodos de pago preferidos por los usuarios fue la tarjeta de crédito (40.60%), tarjeta de débito (25.30%) y las billeteras digitales (15.30%).

El número de peruanos que compras online se incrementó desde el inicio de la pandemia, no obstante, existe todavía un importante sector que teme y desconfía de esta modalidad de compras. Entre las razones más importantes que tienen estas personas para no realizar una compra online, tenemos que el 64.30% no compra en línea “por temor a que el producto no sea como se ve en internet”, el 57.10% “por temor a ser estafado, es decir pagar y que el producto nunca llegue”, y el 42.90% “por temor a que me roben la información de mis tarjetas bancarias”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Wedding Fest 2023: La feria en Cusco que promueve el turismo romántico y el matrimonio en provincia

Lanzan segunda convocatoria para programa de becas dirigido a hijos de microemprendedores

Degeneración macular: Todo sobre la principal causa de ceguera en adultos mayores