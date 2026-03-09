Frente al alto desempleo juvenil y la informalidad laboral en el país, que afecta al 16,4 % de jóvenes de entre 14 y 24 años en Lima Metropolitana y mantiene al 85,3 % de este grupo trabajando en condiciones de informalidad, Fundación Forge lanza la convocatoria del programa de entrenamiento laboral “Tu Futuro”, una iniciativa 100 % gratuita y virtual que ofrece 300 becas para jóvenes de Lima y Callao.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años con secundaria completa, que no cuenten con empleo formal y que dispongan de un dispositivo con conexión a internet, cámara y micrófono, además de actitud y compromiso para su proceso formativo.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera virtual a través del siguiente enlace: https://fforge.org/programs/pe-tu-futuro

El desempleo juvenil y la informalidad laboral son dos de los principales obstáculos para el acceso de la población joven a un trabajo digno. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025), esta situación limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de miles de jóvenes y afecta especialmente a las mujeres jóvenes, quienes presentan mayores tasas de exclusión educativa y laboral.

Asimismo, el 17 % de jóvenes de entre 15 y 29 años en el país no estudia ni trabaja (NINIS), concentrándose una proporción significativa en Lima y Callao, lo que incrementa el riesgo de exclusión social permanente.

“El entrenamiento busca fortalecer competencias clave como la confianza personal, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la proactividad y la orientación a resultados. Además, acompañamos a los jóvenes en la construcción de un currículum de alto impacto y los preparamos para entrevistas laborales con expertos. Quienes resulten seleccionados podrán adquirir las competencias más solicitadas por las empresas líderes del mercado”, señaló Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge.

El programa tiene una duración de un año y, a partir del cuarto mes, los participantes pueden postular a oportunidades laborales formales, gracias a las alianzas que Fundación Forge mantiene con más de 100 empresas del país.

“‘Tu Futuro’ es un programa de entrenamiento laboral 100% online y gratuito, con clases una vez por semana, lo que permite que los jóvenes adapten su formación a sus propias realidades. Nuestro objetivo es que desarrollen habilidades socioemocionales y digitales que hoy son indispensables para acceder a un empleo formal y sostenible”, agregó Hellen Tipian.

Fundación Forge Perú, organización sin fines de lucro que trabaja en el país desde 2012, ha impactado a más de 10.488 jóvenes a través de su modelo de formación en habilidades para la empleabilidad, con el apoyo de más de 304 voluntarios y una sólida red de alianzas estratégicas con el sector privado.

DATO

En el país, durante el 2025 de 263 jóvenes que iniciaron el entrenamiento en el nivel N5 del entrenamiento laboral Forge, el 58% logró insertarse formalmente en el mercado laboral.