Creado por el destacado deportista y comentador de vóley Eduardo Romay, MOMENTO nace como un movimiento cultural que busca levantar, conectar y visibilizar a quienes representan al Perú en distintas áreas como el arte, la música y el deporte.

Más que una marca, MOMENTO es una filosofía: una comunidad que cree en el talento nacional y en el poder de la unión como motor de cambio.

Este movimiento se materializará en MOMENTO festa, su primera gran celebración en formato evento, que se realizará el 27 de marzo en el Centro de Convenciones de Barranco, abriendo sus puertas desde las 9:00 p.m. Será una noche donde la música, las experiencias visuales y la energía colectiva convergen en un mismo espacio.

El lineup de MOMENTO festa propone un formato innovador: apariciones especiales de distintos artistas dentro de un mismo concierto, compartiendo escenario durante una sola hora. Esta dinámica colaborativa da lugar a una experiencia intensa, fluida y llena de sorpresas. Entre los artistas invitados, se encuentran Nicole Favre, Diana Salas, Lucianeka, KLAUT, Gianluca Zanelatto y Naia Valdez.

La experiencia artística y musical se complementa con la participación especial de Marco de Gennaro en el violín, además de los sets de Pedroloop y DJ Juanma.

A esto se sumará la fuerza escénica del crew de baile EBAC, que aportará movimiento, energía y presencia a lo largo de toda la noche.

En MOMENTO, el deporte tendrá una presencia viva y colaborativa dentro de la experiencia. A lo largo de la noche, el público descubrirá intervenciones visuales y simbólicas que pondrán en valor el esfuerzo, la disciplina y la trayectoria de quienes han representado al país al más alto nivel. El espacio integrará además elementos icónicos ligados a la historia deportiva del país —objetos que representan sacrificio, constancia y gloria. De esta manera, MOMENTO festa no solo celebrará el talento sobre el escenario, sino también la pasión y la grandeza que nacen del deporte peruano.

“MOMENTO no es solo un evento, es un movimiento. Está hecho para levantar a todos los que representan al Perú en diferentes áreas y demostrar que cuando nos unimos, pasan cosas grandes”, comenta Eduardo Romay, capitán de la selección peruana de vóley y fundador de MOMENTO.

Con una estética urbana y contemporánea, y una fuerte identidad peruana, MOMENTO propone una nueva forma de vivir la cultura: más libre, más emocional y profundamente conectada con una generación que busca propósito, comunidad y espacios de expresión auténtica.

Entradas: Disponibles a través de Joinnus.