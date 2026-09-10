Se acerca el Día de la Gastronomía Peruana y con él la oportunidad de disfrutar de la diversidad de platos que forman parte de nuestra cocina. Sin embargo, disfrutar de nuestros deliciosos potajes tradicionales no significa necesariamente utilizar grandes cantidades de aceite. La elección adecuada del utensilio, el control de la temperatura y el aprovechamiento de los propios ingredientes son algunos de los factores que pueden ayudar a lograr preparaciones sabrosas, utilizando una menor cantidad de aceite.

En ese sentido, Elvira Tapia especialista de Essen, comparte cinco recomendaciones para preparar algunos de nuestros platos favoritos con menor cantidad de aceite, sin alterar el sabor y la esencia de la gastronomía peruana.

1. Elige una buena superficie antiadherente

Una superficie antiadherente permite cocinar determinados alimentos utilizando una menor cantidad de aceite y facilita su manipulación, especialmente en preparaciones que tienden a pegarse durante la cocción. Además, ayuda a que los alimentos puedan voltearse o retirarse con mayor facilidad, conservando mejor su forma.

2. Controla la temperatura durante la cocción

Cocinar a fuego muy alto no necesariamente permite obtener mejores resultados. Mantener una temperatura adecuada ayuda a que los alimentos se cocinen de manera uniforme y evita que se quemen o pierdan sus características. En preparaciones como aderezos, salteados o guisos, controlar el fuego permite desarrollar los sabores sin necesidad de incorporar más aceite.

3. Aprovecha los sabores propios de los ingredientes

El ajo, la cebolla, las hierbas, las especias y los propios jugos de los alimentos pueden aportar sabor y profundidad a una preparación. Aprovechar correctamente estos ingredientes permite potenciar el resultado final sin depender de una mayor cantidad de aceite. En guisos y preparaciones tradicionales, además, una cocción controlada ayuda a integrar mejor los sabores.

4. Utiliza la pieza adecuada para cada preparación

No todas las recetas requieren el mismo tipo de pieza. Elegir correctamente entre una sartén, una cacerola o una olla permite tener mayor control sobre la cocción y trabajar los ingredientes de acuerdo con las características de cada preparación. Esto resulta especialmente útil cuando se busca reducir el uso de aceite sin modificar la técnica de la receta.

5. Evita prolongar innecesariamente la cocción

Una adecuada combinación de temperatura y tiempo permite aprovechar mejor el calor y evita mantener los alimentos en cocción durante más tiempo del necesario. Además de contribuir a una preparación más eficiente, controlar estos factores ayuda a conservar mejor la textura, humedad y sabor de los alimentos.

La gastronomía peruana ofrece múltiples posibilidades para aplicar estas recomendaciones sin perder la esencia de sus preparaciones. “Pequeños ajustes en la técnica, el control de la temperatura y la elección de las piezas pueden ayudar a cocinar de manera más eficiente y disfrutar de nuestros platos tradicionales con todo su sabor” destaca la especialista de Essen.