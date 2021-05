A pocos días de celebrar el Día de la Madre , muchas personas están buscando el regalo perfecto para decirle cuánto la aman. En caso de que esté pensando en dedicarle unas cuantas palabras en esta fecha especial, ya sea en sus redes sociales o en una tarjeta, le hacemos la tarea más sencilla. Aquí encontrará unas lindas dedicatorias que le alegrarán el día a la reina de la casa.

1. “Madre es una palabra mágica en cualquier idioma” -Anónimo

2. “Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano” -Khalil Gibran

3. “Las madres sostienen las manos de sus hijos por un tiempo, pero sostienen sus corazones para siempre” -Anónimo

4. “Cuando estás mirando a tu madre, estás mirando el amor más puro que jamás conocerás” -Charley Benetto

5. “Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a mi madre” -Abraham Lincoln

6. “Las madres son como el pegamento, que aunque cuando no las ves, siguen sosteniendo a la familia” -Susan Gale

7. “No existe la madre perfecta. Pero hay un millón de maneras de ser una buena madre” -Jill Churchill

8. “El corazón de una madre es un abismo en el fondo del cual siempre encuentras un perdón” -Honoré de Balzac

9. “Para el mundo eres tan solo una madre, pero para mí tú eres el mundo” -Anónimo

10. “Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre” -Edwin Chapin

11. “Ser madre es una actitud, no una relación biológica” -Robert A. Heinlein

12. “Nueve meses me llevaste contigo y el resto de la vida te llevo en conmigo” -Anónimo

13. “El amor materno es el combustible que permite a un ser humano normal hacer lo imposible” -Marion C. Garretty

14. “Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. Gracias, mamá” -Anónimo

15. “Cuando miras a tu madre, estás mirando el amor más puro que jamás conocerás” -Mitch Albom

16. “Por desearme antes de conocerme, por aguantarme una vez me conociste y por quererme siempre. ¡Te quiero mucho, mamá!” -Anónimo

17. “Las madres no sólo nos guían a la práctica, nos guían a la grandeza” -Steve Rushin

18. “El mejor lugar para llorar es en los brazos de una madre” -Kodi Picoult

19. “Cada vez que me preguntabas: ¿Quién te crees que soy? Tenía que haberte contestado: La mejor madre del mundo” -Mr. Wonderful.

20. “El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón” -Honoré de Balzac

21. “Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a las madres” -Rudyard Kipling

22. “No tiene el mundo flor en la tierra alguna ni el mar en ninguna bahía perla tal, como un niño en el regazo de su madre” -Oscar Wilde

23. “Madre, cuando tus pensamientos están en nuestros corazones, nunca estamos lejos de casa” -Anónimo

24. “Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me haces reír. Eres mi amiga incondicional” -Anónimo

25. ’'El amor de la madre significa dicha, paz, no hace falta conseguirlo, ni merecerlo’' -Erich Fromm

27. “Dios no podía estar en todas partes, así que creó madres” -Proverbio judío

28. “Mi madre es la madre más grande de todo el mundo. Ella ha hecho todo lo posible para que haga mis sueños realidad” -Anónimo

29. “Me preguntaba si mi sonrisa era tan grande como la tuya. Sí, tal vez igual de grande, pero nunca tan hermosa” -Anónimo

30. “Una madre nunca está sola en sus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su niño” -Sophia Loren

