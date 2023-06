Cada 24 de junio se celebra el Día Internacional del Maquillador, una fecha especial que reconoce el trabajo y la creatividad de estas profesionales, así como su contribución en realzar la belleza, la confianza y autoestima de las personas a través del maquillaje.

En este contexto, la maquilladora, tiktoker e influencer, Mafer Benites en colaboración con AVON, comparte un paso a paso exclusivo para aquellos amantes del maquillaje que desean lograr un look de ojos ahumados en su día a día. Sigue esta guía y recuerda que no importa si eres principiante o experta en maquillaje, este look será perfecto para resaltar tu belleza única:

1. Aplica una base duradera

Recuerda que antes de empezar a aplicar maquillaje sobre el rostro, este debe estar limpio e hidratado. Mafer Benites, en colaboración con Avon, aconseja que, para emparejar el rostro, apliquemos con “toques” una base que resista a la humedad y el calor, como la base de Avon Power Stay, para que se fije sobre nuestro rostro hasta por 24 horas Luego, para darle iluminación, aplica el Corrector Power Stay y difumínalo muy bien.

2. Utiliza polvos compactos

Una vez completado estos pasos, es esencial aplicar polvos compactos para sellar y fijar el resultado. Con una brocha grande y suave, toma una pequeña cantidad de polvos matificantes True Color de AVON y aplícalos suavemente sobre el rostro, comenzando desde la zona T y extendiéndolos hacia las mejillas y la frente. Estos polvos ayudarán a controlar el brillo y a prolongar la duración del maquillaje, dejando la piel con un acabado mate y suave.

3. Delinea las cejas, pelo a pelo

A la hora de definir y dibujar las cejas, un plumón compacto es una herramienta versátil y precisa. Mafer recomienda comenzar peinando las cejas hacia arriba con un cepillo específico. Luego, utilizando el lápiz para cejas Power Stay, realiza trazos cortos y ligeros siguiendo la forma natural de las cejas. Rellena los espacios vacíos, definiendo los arcos.

4. La clave para ojos ahumados

Para el maquillaje de ojos, comienza aplicando un lápiz negro cremoso en todo el párpado móvil. Luego, utiliza tu dedo para difuminarlo poco a poco. Esto hará que se genere el efecto de un ahumado. Asimismo, para que el ahumado se complete, utiliza el tono marrón más oscuro de tus sombras y colócalo encima a toques, difuminándolo con la brocha hacia arriba con movimientos circulares.

Repite el mismo proceso en la parte inferior y coloca una buena máscara de pestañas, como la Ultra Volumen de AVON, que te otorga volumen, las peina y separa.

En ese sentido, Mafer Benites finaliza el look recomendando la aplicación de un labial nude, como el Nonstop Nude de Avon, debido a que la fuerza del maquillaje, ya se encuentra en los ojos. Comienza preparando tus labios con un bálsamo hidratante para asegurar una aplicación suave y uniforme. Luego, aplica el labial directamente desde el centro del labio superior hacia las comisuras, siguiendo la forma natural de tus labios.

Realiza tu propio maquillaje y prueba estas opciones que Mafer Benites, junto con AVON, han seleccionado para ti. Con un poco de práctica y entusiasmo, podrás lograr resultados sorprendentes. ¡Deja que tu personalidad brille a través del maquillaje! Para más información, explora el catálogo de AVON y recibe la asesoría de tu Consultora de Belleza.

