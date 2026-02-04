La bebida bandera del Perú suma más de un siglo de historia en los bares limeños. Te compartimos una guía para preparar pisco sour y disfrutarlo en familia o con amigos.

El 7 de febrero, el pisco sour estará de fiesta. La bebida emblemática del Perú celebra un año más desde su origen, que —según registros históricos— se remonta a inicios del siglo XX en el mítico Morris Bar.

A lo largo del tiempo, visitantes de ayer y de hoy han quedado cautivados por este destilado emblemático, que ha evolucionado sin perder su esencia. Sus adaptaciones han dado paso a nuevas variantes que respetan la receta tradicional y enriquecen la experiencia del clásico pisco sour.

En el marco de esta celebración, Ernesto Ramírez Castillo, sumiller y docente de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola, compartió tres recetas de pisco sour para disfrutar en familia o con amigos.

Pisco Sour Catedral

Para Johnny Schuler, reconocido experto y autor de libros especializados, el pisco sour siempre fue “catedral”. Sin embargo, con el paso del tiempo, la proporción de pisco se redujo hasta dar forma al cóctel que hoy se consume con mayor frecuencia.

Por ello, para quienes buscan una bebida más intensa, se presenta la receta original del pisco sour catedral.

Ingredientes:

4 oz de pisco

1 oz de jarabe de goma

1 oz de jugo de limón

1 clara de huevo

Hielo

Bitter (amargo de Angostura)

Preparación:

En una coctelera, agregar el pisco, el jarabe de goma y el jugo de limón. Incorporar el hielo para enfriar la mezcla. Agitar. Añadir la clara de huevo y volver a agitar por unos segundos. Preparar una copa voluminosa previamente enfriada. Colar y servir la mezcla. Decorar con tres gotas de amargo de Angostura.

Chicha sour

Durante los últimos años, este cóctel —también conocido como pisco sour de chicha— ha ganado mucha popularidad en restaurantes y bares de Lima. Aunque no existe registro preciso de su origen, su sabor lo ha convertido en una opción destacada. Aquí te dejamos su receta para que lo pruebes.

Ingredientes:

3 oz de macerado de maíz morado en pisco

1 oz de jarabe de goma

1 oz de jugo de limón

1 clara de huevo

Hielo

Canela

Preparación:

En una coctelera, agregar el pisco, el jarabe de goma, el jugo de limón y la clara de huevo. Mezclar suavemente. Incorporar el hielo para enfriar la bebida. Agitar nuevamente. Servir en una copa voluminosa previamente fría. Colar la mezcla y servir. Decorar con un poco de canela.

Maracuyá sour

El maracuyá sour es una de las variantes más apreciadas por su frescura y sabor intenso. Su preparación se centra en el zumo de la fruta, que aporta mayor carácter al cóctel.

Ingredientes:

3 oz de pisco

1 oz de jarabe de goma

1 o 1 ½ oz de esencia de maracuyá

1 clara de huevo

Hielo

Bitter (amargo de Angostura) o pepas de maracuyá

Preparación:

En una coctelera, agregar el pisco, el jarabe de goma, el jugo de maracuyá y la clara de huevo. Mezclar levemente. Añadir el hielo para enfriar la bebida. Agitar nuevamente. Servir en una copa voluminosa previamente fría. Colar la mezcla y servir. Decorar, de manera opcional, con amargo de Angostura o pepas de maracuyá.

Ramírez señaló que el pisco sour es el aperitivo ideal para acompañar la gastronomía peruana, principalmente como abreboca.

Asimismo, destacó que la temperatura adecuada de la bebida debe ser inferior a los 10º C, a fin de potenciar su frescura y evitar aromas indeseados.

En promedio, el consumo anual de pisco por persona en el Perú no supera los 250 mililitros, una cifra muy inferior a la de la cerveza, que sobrepasa los 50 litros. En ese contexto, el docente de la USIL exhortó a promover su consumo no solo durante el Día del Pisco Sour, sino también en diversas celebraciones.

“El pisco sour debería ser como el champagne: el protagonista en cada celebración. Siempre con un pisco de calidad, para que la experiencia genere fidelidad y no rechazo en el consumidor”, concluyó.