Cada año, Cajamarca se transforma en un escenario donde la música, el humor, las coplas y los disfraces toman las calles, reflejando una tradición profundamente arraigada en la vida cotidiana de sus habitantes. En 2026, la ciudad vuelve a posicionarse como uno de los destinos importantes del calendario cultural y se prepara para recibir a visitantes durante los días centrales de celebración.

Esta conexión entre fiesta y comunidad también puede reflejar el interés de los viajeros que eligen vivir el Carnaval de Cajamarca desde una perspectiva más local. Durante este periodo, las búsquedas en la plataforma Airbnb muestran un interés sostenido tanto de viajeros nacionales como internacionales , destacando a la llamada capital del carnaval peruano como un destino que atrae a quienes buscan experiencias auténticas y cercanas a la cultura local.

Más allá de las cifras, el Carnaval de Cajamarca se consolida como una celebración que trasciende lo festivo para convertirse en una expresión viva de la identidad cultural. Durante estos días, barrios enteros se organizan alrededor de comparsas, yunzas y actividades colectivas que invitan a los visitantes a integrarse y participar activamente, fortaleciendo el vínculo entre turismo y tradición.

Una fiesta que se vive en comunidad

El Carnaval de Cajamarca es, ante todo, una experiencia compartida. Según datos internos de la plataforma Airbnb, para 2026 los viajes en grupo concentran una parte importante de las reservas en la ciudad para estas fechas: los grupos de 3 a 5 personas y los grupos de 5 personas o más representan cada uno cerca del 30% de las reservas . Les siguen los viajes en pareja, que alcanzan casi el 20% , mientras que los viajes en familia concentran más del 10% . Esta tendencia confirma que el carnaval se disfruta mejor acompañado.

Además, cerca del 60% de los viajeros que reservaron en Cajamarca durante estas fechas corresponden a usuarios que utilizan la plataforma por primera vez , lo que refuerza el atractivo del carnaval como una puerta de entrada para descubrir la ciudad y su cultura desde la mirada local.

Cajamarca como punto de encuentro para viajeros del Perú y del mundo

Para el 2026, Lima se posiciona como el principal punto de origen de los viajeros que lideran las reservas para el Carnaval de Cajamarca, seguida por otros destinos nacionales como Tambopata, Trujillo, Ica, Cañete, Huarochirí y Huaura . A nivel internacional, destacan viajeros provenientes de Estados Unidos y Chile, donde predominan ciudades como Nueva York, Washington D.C. y Santiago , confirmando el interés internacional por una de las fiestas más representativas del calendario cultural peruano.

Este flujo de visitantes impulsa no solo el turismo, sino también la economía local, beneficiando a anfitriones, artesanos, músicos, comerciantes y familias que encuentran en el carnaval una oportunidad para compartir su cultura y generar ingresos adicionales.

Vivir el Carnaval de Cajamarca también es una oportunidad para explorar algunos de los principales atractivos turísticos de la región. Entre los más visitados se encuentran el Cuarto del Rescate, símbolo histórico del encuentro entre dos mundos; el Complejo Arqueológico de Cumbemayo, conocido por sus formaciones rocosas y su antiguo acueducto preincaico; y las Ventanillas de Otuzco, un conjunto de nichos funerarios tallados en roca.

A tiempo para la temporada de carnavales en Latinoamérica, la plataforma anunció un Airbnb Original para vivir el Carnaval de Río de Janeiro, junto a Paolla Oliveira, actriz brasileña y Reina del emblemático Cordão da Bola Preta, el bloco más antiguo y representativo. Durante dos días, los participantes se sumergirán en la mayor fiesta callejera del mundo con acceso a actividades tras bambalinas y al desfile, viviendo de cerca la música y la energía la tradición del carnaval los días 13 y 14 de febrero.