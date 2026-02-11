En medio de un escenario económico que exige mayor planificación y control del gasto, la independencia financiera femenina emerge como un factor clave para la estabilidad de las finanzas en pareja. Así lo sostiene Elaine King, autora del libro “Parejas Felices, Cuentas en Orden”, quien afirma que la autonomía económica de las mujeres no rompe la relación, sino que la ordena.

Según cifras del INEI, las mujeres ganan en promedio más de 20% menos que los hombres, una brecha que impacta directamente en su capacidad de ahorro, inversión y planificación de largo plazo. Para King, cerrar esta distancia no solo es una meta de equidad, sino también una decisión estratégica que beneficia a la economía del hogar. “El amor no se demuestra gastando más, sino gestionando mejor”, afirma.

Desde su experiencia trabajando con parejas, la especialista identifica prácticas concretas que reducen tensiones financieras y fortalecen el vínculo. Entre ellas, destaca:

· Autonomía sin secretos: tener recursos propios reduce tensiones y evita negociaciones emocionales.

· Acuerdos claros, no suposiciones: definir qué se comparte y qué se gestiona por separado previene discusiones recurrentes.

· Separar antes para disfrutar sin culpa: planificar regalos, viajes o celebraciones evita la deuda post-San Valentín.

· Conversaciones sin control: hablar de dinero para coordinar expectativas, no para fiscalizar.

Orden financiero: menos discusiones, mejores decisiones

Fechas como San Valentín suelen poner presión adicional sobre el presupuesto familiar. En un país donde el consumo de corto plazo sigue siendo un motor clave de la economía, King recomienda anticiparse y planificar.

“Las parejas con orden financiero discuten menos por dinero y disfrutan más lo que tienen”, subraya. Hablar de dinero no implica fiscalizar, sino coordinar prioridades y objetivos comunes. Esta práctica resulta especialmente relevante en un contexto donde muchas familias enfrentan mayores costos de vida y menor margen de ahorro.

Finalmente, King subraya que fomentar la independencia financiera femenina no solo empodera a las mujeres, sino que contribuye a relaciones más equilibradas, sostenibles y alineadas con la realidad económica del país.