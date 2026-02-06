Las playas y piscinas contaminadas son la principal causa del incremento de casos de conjuntivitis durante la temporada de verano, por lo que es recomendable, como medida de prevención, ir solo a aquellas que sean saludables, dijo Carlos Wong Morales, médico oftalmólogo de la Clínica Especializada Wong Oftalmólogos.

Agregó que “las playas y piscinas contaminadas son focos de infección que llevan a desarrollar esta enfermedad contagiosa, tanto en niños como en adultos. Hay que tener también presente que en verano hay más riesgo de contagio porque, debido a las altas temperaturas, hay mayor proliferación de bacterias y virus, por lo que los casos de conjuntivitis aumentan en más de 50% en esta temporada del año”.

El especialista destacó que esta infección a los ojos es altamente contagiosa, por lo que también se puede adquirir mediante el uso de objetos personales de otras personas con conjuntivitis, tales como toallas, maquillaje, lentes, entre otros. El tocarse los ojos sin haberse lavado las manos previamente es otra manera por la cual se puede adquirir esta enfermedad.

Para evitar mayores complicaciones, es recomendable ir al médico si se presentan síntomas como enrojecimiento de los ojos, hinchazón, lagrimeo, ardor, legañas o sensación de tener un cuerpo extraño.

El oftalmólogo Wong Morales destacó que la conjuntivitis debe tratarse tempranamente y de forma adecuada para evitar la prolongación de la infección, las cicatrices oculares, daño a la córnea y problemas de visión, que en situaciones muy graves puede incluso llevar a la ceguera.

“Cuando la infección se prolonga, hay riesgo de que esto provoque úlceras o perforación en las córneas y, si esto sucede, la pérdida de la visión es irrecuperable. Es por eso recomendable que las personas que tienen los síntomas mencionados vayan al oftalmólogo de inmediato para tener una evaluación médica temprana y recibir tratamiento adecuado de ser necesario”, agregó.

También se recomienda evitar la automedicación porque, si no se tiene un diagnóstico y tratamiento adecuado indicado por el médico, el riesgo de que la infección empeore y dañe las córneas es muy alto.

Prevención

Con la finalidad de evitar que la enfermedad se propague a más personas debido a que es muy contagiosa, Wong Morales recomienda a quienes tienen este problema ocular solicitar descanso médico para no ir a sus centros de trabajo o de estudios hasta que la infección ya esté controlada, así como adoptar en casa medidas preventivas como, por ejemplo, lavarse las manos constantemente y no prestar objetos personales.

A la población en general se recomienda:

· Evitar ir a playas y piscinas contaminadas

· No compartir gotas para el ojo

· No se toque los ojos sin lavarse las manos antes

· No use lentes de sol ni de contacto de otras personas

· No use objetos personales de otras personas como: toallas, maquillaje, etc.

· Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón

· Use diariamente toallas de baño limpias

· No comparta toallas de baño ni de mano