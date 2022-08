Dedicada toda una vida a ser una ejecutiva de banca exclusiva de innumerables entidades financieras, la pandemia obligó a Claudia Romero, como a muchos peruanos, a transitar por otros caminos luego de perder su empleo. Sin embargo, al ser cabeza de familia, no hubo tiempo para las lamentaciones, además, es una fiel creyente que de los momentos más difíciles se puede sacar algo positivo. Por ello, tuvo el acierto de transformar un hobby en su negocio y fue así como nació “Del Tata”, un emprendimiento de hamburguesas crudas congeladas, 100% caseras y con amplia variedad de sabores. “Yo estudié Gastronomía, no terminé la carrera, pero tengo nociones de cocina y me gusta. Mis hamburguesas se diferencian de las demás porque tienen un sabor casero e insumos que no encuentras en el mercado”, asegura orgullosa.

INGENIOSA. Su primer producto fueron las hamburguesas de res. “Luego de varias pruebas di con el sabor que me dejó satisfecha y así empecé a hacer una y otra masa. Tengo mi registro sanitario de las hamburguesas de res con las que espero pronto lanzarme en bodegas y markets”, detalla. No obstante, el tema económico es uno de los más grandes obstáculos a los que se enfrenta a diario. “Yo quiero crecer, pero con empresarios conscientes, que sepan que solo están poniendo el dinero, pero quien mueve el negocio soy yo”, sostiene.

PARA TODOS LOS GUSTOS. Pese al largo y sacrificado camino que ha recorrido, a la fecha “Del Tata” ofrece a sus clientes 9 tipos de carne hecha hamburguesa, entre ellas, pavita, lomito de atún, champiñones (para vegetarianos y veganos), rellena con cecina (la amazónica), carne de res con quinua (la andina), carne de cerdo (la oriental) y hasta creó una versión por el Mundial, la hamburguesa Qatar preparada con carne de res mezclada con duraznos al almíbar. Como su creatividad no tiene límites, también ha elaborado una torta de hamburguesa. “La preparo de la carne que el cliente quiera, con el relleno de queso, tocino ahumado, cecina. Es del alto de un pie de manzana. Tengo todo para que no me digas que no. Y si no lo tengo, me lo invento, pero mañana está en tu mesa”, expresa Claudia entre risas.

INSPIRACIÓN. Su abuelito, que ahora descansa en paz, ha sido su máxima inspiración. Recordado como “El Tata”, Claudia eligió ese nombre para su negocio en homenaje a quien considera su segundo padre. “Toda la vida lo vimos metido en la cocina. Esa imagen jamás se me va a olvidar”, rememora. Lanzar flores al mar cada lunes ha sido, desde que empezó la pandemia, la manera en que le agradece todas las fuerzas que le envía su Tata desde la eternidad para continuar luchando día a día por su máximo sueño. “Ya quisiera estar en markets y en bodegas, el día que llegue a ese nivel a mí no me va a parar nadie”, sentencia. Confiamos en lo que logrará.

Una frase que me gusta:

“Imperfectamente perfecta”.

A los que no se atreven a emprender les diría:

“Atrévanse, se caerán mil veces, pero habrán frutos”.

12 tipos de carne hecha hamburguesas ofrece “Del Tata”. Los precios van desde los S/.45 por caja que incluye 10 unidades.

Búscalos

IG: El Tata hamburguesas

FB: Del Tata

ALGO MÁS. Claudia forma parte del programa “Sport and Food” que se transmite por Nativa todos los viernes a las 01:00 p.m.

