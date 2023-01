Con un tono de franqueza, Sebastián Chumbe confiesa que cuando estaba en el colegio la asignatura de Historia no era una de sus favoritas. La idea de memorizar datos sin saber el porqué le generaba pereza. “Tú no puedes explicar la historia sin mapa, pero yo no recuerdo que nos enseñaran con un mapa”, expresa. Curiosamente, ese niño es hoy un exitoso youtuber que, a través de su canal “El mapa de Sebas”, narra de manera didáctica y hasta divertida la historia de todos los países, imperios y reinos de todos los tiempos, con el fin de analizar los hechos históricos que conllevaron a la configuración geopolítica actual del planeta.

A puertas de alcanzar el millón de suscriptores en Youtube, diario OJO fue en su búsqueda para conocer más sobre el trabajo de este ingeniero naval que lo dejó todo por ir en busca de su sueño.

¿Por qué un canal con temas de historia y geografía? Desde chiquito sentía una innata pasión, sobre todo por la geografía. Me gustaba reconocer las banderas, saber las capitales de los países, qué país limita con tal y por qué. Entonces, ahí nace la pasión por la historia porque son dos ciencias que están bastante compenetradas.

Pero empezaste con un canal de enseñanza de idiomas… Al principio, me asustaba el hecho de tocar temas tan espinosos como la historia y la geopolítica que levantan pasiones y pensé que iba a tener muchos haters. Pero mi canal de idiomas no funcionó. Entonces, dije, la historia es más versátil. En el 2018 empiezo el canal y el primer video que lanzo con la “Historia del Perú en 15 minutos” se hizo viral y, en tres semanas, alcanzó más de 100 mil visualizaciones.

Siempre te dijeron que ser historiador no era muy rentable, ¿en qué momento te atreviste a renunciar a tu trabajo para dedicarte a tu canal? Las vistas me motivaron a seguir haciendo más videos, pero seguía trabajando en la empresa. Me organizaba muy bien para sacar, al menos, un video a la semana, que es una de las claves para tener éxito en Youtube. Al cabo de 5 meses comencé a monetizar y en 5 meses más renuncié a la oficina para dedicarme al 100% al canal.

Tenías un buen trabajo, ¿intentaron desanimarte? Me dijeron “cómo vas a renunciar a un trabajo estable por Youtube”. La gente no tiene muy buena imagen de los influencers en general, pero considero que mi contenido es educativo, edifica y suma a la sociedad.

¿Qué consideras que hace falta para que la gente se sienta atraída por temas de historia y geografía? Un método didáctico que te ayude a contar la historia con una narración interesante de los hechos que pasaron, como un cuento. En mis videos siempre aparezco con un mapa. Por ejemplo, señalo, en 1836 Perú se unió con Bolivia en la confederación. Pongo el mapa y lo pinto, entonces, Perú y Bolivia fueron un solo país entre 1836 y1839. Eso va a calar más que ponerlo en un papelógrafo y después tomarlo en un examen. Los videos como son más audiovisuales proporcionan una mayor capacidad de retención.

+700 videos en su canal de Youtube. Lo encuentran como @ElMapadeSebas en todas sus plataformas.

Sebastián Chumbe - youtuber e ingeniero. Tiene 33 años, estudió en la Escuela Naval Del Perú y se graduó como ingeniero marítimo. Domina 6 idiomas. Este 2023 estudiará una maestría en Relaciones Internacionales. Su video más visto es “La historia del Perú en 12 minutos” con 1.1 millón de vistas en Youtube. Este año participó en la 4ta edición del TEDxUCAL, un espacio creado donde destacados conferencistas de diversos sectores de nuestra sociedad compartieron sus experiencias y testimonios. Bajo el concepto, «¿IDENTI-QUÉ?», el TEDxUCAL 2022 estuvo dedicado a descubrir a través de historias no contadas, lo que creemos que somos, lo que decimos ser y lo que pensamos que los otros son.

