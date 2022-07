Hay veces en que simplemente se nos van las ganas de estudiar, trabajar, hacer ejercicio o tantas otras actividades que normalmente realizamos sin problemas. Es allí cuando aparece la automotivación, esa capacidad de extraer de uno mismo el empuje necesario para mantenerse en marcha en los momentos difíciles. Se trata de esa capacidad de autoproporcionarse el interés, las razones y el entusiasmo necesarios para que todo fluya como deseamos. Y ¡sí!, está al alcance de todos.

“Es muy importante saber cómo automotivarnos y retomar el control de nuestros pensamientos para saber qué hacer cuando nos gana ese desánimo”, explica la psicoterapeuta Sandra Grandez, directora de consultorios Psicovilla de Villa el Salvador (@psicovilla_sac), que desde el 15 de julio reabre tras dos años de pandemia y con tarifas sociales para seguir dando soporte emocional a los vecinos de Lima Sur.

Sandra nos explica que existen dos formas de automotivarse. La primera, de manera interna, es decir que nace de uno mismo, como las ganas de superarse o el fuerte deseo de seguir aprendiendo. La segunda es la externa, es decir que proviene del exterior, como el recibir un premio o lograr un ascenso.

Sin embargo, Sandra también explica que en muchas ocasiones no logramos motivarnos lo suficiente como para conseguir aquello que es nuestro objetivo. Por esta razón, la psicoterapeuta nos brinda unos tips para automotivarnos y así seguir adelante para lograr lo que nos proponemos.

1- Elige metas que te apasionen: Las actividades y objetivos que quieres conseguir, deben estar dirigidos hacia el logro de tus sueños. Por el contrario, si lo que haces de verdad no te gusta, no te aportará felicidad sino conformismo, y será difícil que sientas motivación personal.

2- Observa cada una de tus conductas: Plantéate hasta qué punto te acercan o te alejan del objetivo que quieres alcanzar. Realiza si es necesario autorregistros; te permitirán observar de manera visual en qué punto te encuentras y qué necesitas modificar.

3- Sigue tu propio ritmo: Recuerda que no a todos nos funcionan los mismos métodos y de la misma manera. Por ello, prepara un esquema diario razonable y haz lo posible para cumplirlo.

4- Practica la atención consciente: Te ayudará a dejar de funcionar en piloto automático y así tomar tus decisiones de manera coherente. Añade un par de horas a la semana de ejercicios como caminar, correr o practicar meditación; pues está probado que te ayudarán a estar en el aquí y ahora y decidir mejor.

5- Sal de tu zona de confort: Es muy común preferir quedarse donde uno está más “cómodo” y sin desafíos que sortear y dejar que nos domine el miedo de hacer las cosas de forma distinta a la que ya nos acostumbramos. Alcanzar nuestros objetivos tras sortear nuevos desafíos se logra también con automotivación.

6- Enfócate en el progreso: Cuando piensas solo en las metas, restas valor a tus progresos, tu propia mente sentirá que no has hecho nada y que no importa cuánto avances hasta que obtengas el resultado final. Valora cada paso que das hacia el triunfo y ello te irá automotivando más.

7- Prémiate por tus pequeños logros: Utiliza el autorrefuerzo positivo y sé tú quien regule las recompensas sin esperar que vengan de fuera. Es importante que el primero que reconozca tus avances hacia el objetivo seas tú.

Si a pesar de todo ello, nos cuesta mucho el automotivarnos para lograr lo que nos proponemos en el día a día, debemos tomar la decisión de afrontarlo de la mejor manera de la mano de un especialista, aconseja Sandra Grandez.